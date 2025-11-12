Sheinbaum y el Senado felicitan a López Obrador por su cumpleaños 72

Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hace seis años (@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Senado de la República extendieron felicitaciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves 13 de noviembre cumple 72 años de edad.

El gesto hacia el fundador de la Cuarta Transformación se dio tanto desde Palacio Nacional como en el recinto legislativo, donde incluso se interrumpió una votación para enviarle un mensaje especial.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum aprovechó el cierre del encuentro con medios para dirigir un saludo afectuoso a su antecesor.

En su conferencia matutina Claudia Sheinbaum felicitó a Andrés Manuel López Obrador. (AP Foto/Claudia Rosel)

“Le enviamos felicitaciones desde aquí, cariñosas, de aquí a Palenque. Un abrazo, es mañana”, expresó la mandataria desde el Salón Tesorería, en referencia al lugar de retiro del exmandatario en Chiapas.

Al ser cuestionada sobre una supuesta gira que López Obrador podría realizar para presentar su nuevo libro, Sheinbaum descartó tener información al respecto.

“No tengo ningún conocimiento de ello”, respondió con una sonrisa.

La presidenta también adelantó que este fin de semana viajará a Campeche y Tabasco, estado natal del expresidente, como parte de su agenda de trabajo, aunque aclaró que su visita no está relacionada con el cumpleaños de López Obrador.

El Senado se une a la felicitación

En la sesión ordinaria de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, también envió un mensaje público de felicitación a López Obrador.

Se interrumpe votación en el senado para felicitar a Amlo Crédito: senado.com

Mientras se desarrollaba la votación para declarar el 21 de marzo como el “Día Nacional de la Orquídea”, la legisladora tomó la palabra para destacar la trayectoria del exmandatario.

“Honorable Asamblea, compañeras y compañeros senadores: quiero compartirles que el día de mañana, 13 de noviembre, es cumpleaños de un gran patriota… el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, expresó Castillo, lo que generó aplausos entre los legisladores presentes.

Añadió que, desde la Cámara Alta, se le enviaba “la más amplia y calurosa felicitación”.

El gesto provocó una pausa momentánea en la votación, mientras algunos senadores mostraron su respaldo con ovaciones y otros permanecieron en silencio.

El expresidente de México cumple 72 años el 13 de noviembre. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La escena reflejó el peso político y simbólico que aún conserva López Obrador en el ámbito público, a poco más de un año de haber concluido su mandato.

La doble felicitación, desde el Ejecutivo y el Legislativo, ocurre en un contexto en el que el expresidente ha mantenido un bajo perfil desde su retiro en Palenque, aunque continúa siendo una figura de referencia para el movimiento que encabeza Sheinbaum.

Con 72 años cumplidos, López Obrador mantiene presencia en la conversación política nacional, ya sea por las expresiones de apoyo de sus simpatizantes o por el interés que genera cada aparición pública o publicación suya.