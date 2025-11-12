México

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con la Comisión para la Reforma Electoral: “Construir juntos”

La presidenta participó en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes 20 de octubre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) 2025, en la Ciudad de México, en la que hizo una invitación para reunirse con la Comisión para la Reforma Electoral.

Su presencia respondió a una invitación del Consejo Consultivo de la CIRT, que cada año convoca a autoridades, empresarios y comunicadores para dialogar sobre los retos y transformaciones del sector.

El arribo de la mandataria generó expectación entre representantes de medios de todo el país, ya que su participación se enmarca en un momento de discusión sobre la nueva Ley de Comunicación y Derechos de las Audiencias, así como sobre los cambios propuestos en la legislación electoral.

(Foto: especial)

De acuerdo con organizadores, Sheinbaum fue invitada para compartir la visión del gobierno federal en torno a la libertad de expresión, la pluralidad informativa y el papel de los medios en la construcción democrática.

Durante su intervención, Sheinbaum reconoció la importancia histórica de la industria de la radiodifusión en México y agradeció la oportunidad de abrir un espacio de diálogo con los concesionarios.

INE y CIRT firman convenio
INE y CIRT firman convenio de cara a las elecciones del 2 de junio Crédito: INE

“Hoy México vive un momento especial, un país que ha decidido avanzar hacia la igualdad y una democracia más viva”, expresó al inicio de su discurso.

Invita a la CIRT a dialogar sobre la reforma electoral

Uno de los puntos centrales de su participación fue la invitación formal a la CIRT para reunirse con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de revisar el esquema actual de tiempos oficiales de los partidos políticos durante las campañas electorales.

“He puesto a discusión abierta de toda la sociedad lo que pudiera constituirse en una reforma electoral. Les invito a reunirse con esta comisión para hablar de los tiempos que tanto les importan: los mensajes de los partidos, su duración, su impacto en los medios y en la audiencia”, señaló.

CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.-
CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Personal del Instituto Nacional Electoral realizó la instalación de Casilla Básica para las elecciones al Nuevo Poder Judicial en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la calle de Moneda en el Centro Histórico. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El planteamiento fue recibido con aplausos por parte de los asistentes, ante quienes Sheinbaum subrayó que su gobierno está “totalmente abierto a escuchar y construir juntos la libertad, la democracia y el derecho a la información”.

La presidenta también reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la comunicación ante el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, subrayando que la información ya no puede considerarse un privilegio, sino un derecho ciudadano.

“La libertad no se defiende cerrando espacios, sino abriéndolos. El público de hoy quiere contrastar, entender y participar”, dijo al llamar a los medios a mantener un debate plural y responsable.

La Convención Nacional de la CIRT reúne cada año a los principales actores del sector para debatir sobre innovación tecnológica, derechos de las audiencias y regulación en radiodifusión.

En esta edición, el diálogo entre el gobierno federal y la industria se centró en fortalecer la colaboración institucional y promover un ecosistema mediático más diverso y participativo.

