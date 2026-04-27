Wendy Guevara pierde cuenta de Instagram con 8 millones de seguidores en medio del escándalo por polémicos comentarios

La suspensión de Wendy Guevara sucede tres semanas después de que se viralizaran videos polémicos con Paola Suárez sobre temas de menores (FB/Wendy Guevara)

Wendy Guevara, creadora de contenido y ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, pierde el acceso a su cuenta en Instagram, perfil que acumulaba cerca de 8 millones de seguidores.

Desde este domingo 26 de abril, al intentar ingresar, aparece el mensaje estándar de la plataforma: “Esta página no está disponible”, sin indicios oficiales de si la suspensión es temporal o permanente.

A sólo tres semanas de que se viralizaran videos antiguos donde Wendy Guevara y Paola Suárez bromean sobre temas vinculados a menores, la cuenta desaparece de la red social.

Según los propios videos, se trata de grabaciones de transmisiones en vivo y entrevistas en las que ambas refieren un supuesto gusto por menores. La difusión de este contenido incrementó los llamados a la cancelación en redes sociales, situación que llevó a Wendy Guevara a emitir una disculpa pública. La influencer declaró:

La plataforma ni Wendy han dado alguna explicación al respecto (Wendy Guevara/FB)

“Eso fue hace muchos años, no justifico eso porque es un tema delicado. Yo fui una persona que fue violada cuando tenía 7 años... Obviamente nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy ‘verdes’ (inexpertas) en ese tiempo... yo sé que la gente se molesta... yo pido disculpas a todos”.

No es la primera vez que Wendy Guevara enfrenta la suspensión de su perfil en Instagram. En agosto de 2023, en pleno auge mediático tras ganar el reality, también perdió temporalmente el acceso a su cuenta, entonces con poco más de 6 millones de seguidores. En aquella ocasión, ni la plataforma ni la influencer explicaron los motivos ni el proceso para recuperarla.

Hasta el momento, Instagram y la propia Wendy Guevara mantienen silencio sobre el motivo de la nueva suspensión y si podrá recuperar la cuenta o deberá crear un nuevo perfil.

Wendy y Paola han sido objeto de críticas por comentarios de su pasado (Especial)

De vivir ‘perdida’ en las redes al estrellato en la pantalla masiva

Wendy Guevara nace el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Es presentadora de televisión, celebridad de internet, actriz y empresaria mexicana. Su salto a la fama ocurre en 2017, cuando un video que graba junto con su amiga Paola Suárez se vuelve viral en redes sociales, dando origen al grupo “Las Perdidas”. La frase “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!” marca un fenómeno digital que la posiciona como figura pública.

Desde sus primeros años enfrenta situaciones difíciles: sufre acoso escolar por su identidad de género, violencia intrafamiliar y abuso sexual en la infancia. Wendy trabaja por mucho tiempo en el negocio familiar de calzado y, más tarde, migra a la Ciudad de México, donde ejerce el trabajo sexual por un periodo breve.

El nombre artístico “Wendy” lo toma de un personaje interpretado por Angélica Vale en la telenovela Amigas y Rivales, a sugerencia de una amiga trans, Lucero, quien también la apoya en sus primeras etapas de transición.

Wendy con el maletín de los 4 millones de pesos en la final de 2023 (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

A partir del éxito de “Las Perdidas”, Wendy desarrolla una carrera en redes sociales, televisión y música. Ha lanzado sencillos como “Mua”, “Hey perra”, “Hasta que salga el sol” y “TAPU”. En 2019 debuta en televisión con un especial para la telenovela Doña Flor y sus dos maridos. En 2022 colabora con la periodista Adela Micha y participa en la serie biográfica Gloria Trevi: ellas soy yo.

En 2023 gana la primera edición de “La Casa de los Famosos México”, transmitida por TelevisaUnivision, convirtiéndose en la primera mujer trans en ganar un reality show de ese formato en el país. Tras el éxito, protagoniza su propio reality en Vix: Wendy, perdida pero famosa. En 2024 colabora con Nicola Porcella en la canción “Sacude” y se convierte en embajadora de MAC Cosmetics en México. También participa como invitada especial en La casa de los famosos Colombia.