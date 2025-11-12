México

Remedio casero con miel y dulce: así de fácil es esta receta ideal para cuidarse de enfermedades que llegan con el frío

Este preparación puede ser tu aliada durante esta época del año


Estos alimentos son buenos para
Estos alimentos son buenos para prevenir enfermedades respiratorias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de bajas temperaturas, la búsqueda de remedios naturales para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir molestias típicas del invierno cobra protagonismo en numerosos hogares. Diversas tradiciones han transmitido recetas sencillas basadas en ingredientes de uso cotidiano que, combinados, pueden ofrecer alivio ante síntomas iniciales de resfriados.

Uno de los preparados más utilizados por su practicidad y disponibilidad es la mezcla de miel, limón y jengibre, considerada por algunas corrientes de la medicina tradicional como una fórmula básica para el autocuidado ante los cambios de clima. Esta combinación se emplea en distintos países, donde se busca aprovechar las propiedades de cada componente con la intención de aminorar afecciones respiratorias leves.

Receta de miel con limón y jengibre

La miel es la base
La miel es la base de este remedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de este remedio casero requiere tan solo unos minutos y componentes fáciles de encontrar. A diferencia de tratamientos farmacológicos, no sustituye la consulta médica, pero puede formar parte de rutinas preventivas o de alivio sintomático en cuadros leves.

A continuación te damos una guía para preparar la mezcla:

1. Reunir los ingredientes: Se necesita una raíz de jengibre fresca, un limón mediano y miel pura. La calidad de los productos puede influir en el aroma y el sabor del preparado.

2. Lavar y cortar el jengibre: Pelar y cortar en rodajas finas unos 20 gramos de jengibre. Este ingrediente aporta un sabor picante y es valorado por su uso en distintas culturas.

3. Exprimir el limón: Extraer el jugo de un limón y reservar.

4. Preparar el recipiente: Colocar el jengibre en un frasco limpio, preferentemente de vidrio.

5. Añadir miel y limón: Verter el jugo de limón sobre el jengibre y cubrir la mezcla con aproximadamente 150 gramos de miel de abeja hasta que ambas rodajas y el jugo queden bien impregnados.

6. Mezclar y reposar: Remover suavemente con una cuchara esterilizada para integrar todos los ingredientes. Tapar el frasco y dejar reposar por al menos una hora en el refrigerador para que los sabores se amalgamen.

7. Uso: Consumir una cucharada de la mezcla sola o diluida en agua tibia, preferiblemente al iniciar el día o ante los primeros signos de malestar en garganta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación no sustituye tratamientos médicos ni diagnósticos profesionales, pero suele ser empleada en el ámbito doméstico por su simpleza y por el aprovechamiento de ingredientes naturales. Consultar con un especialista resulta fundamental si los síntomas persisten o se agravan.

