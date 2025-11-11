Martinoli sin fe en la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026: “Esta es la peor generación”

El narrador asegura que el equipo nacional no tiene argumentos para hacer historia. (Especial)

Nos encontramos a menos de un año de que dé inicio la Copa del Mundo 2026 en nuestro país, una oportunidad para acercar el fútbol a los fanáticos e intentar sobresalir de manera deportiva. Sin embargo, para el periodista Christian Martinoli habrá que frenar las altas expectativas que se tienen sobre la Selección Mexicana pues, desde su perspectiva, dista de ser un buen cuadro.

Este lunes, 10 de noviembre, se presentó de manera oficial que TV Azteca sí llevará la transmisión del torneo y, con ello, reveló el equipo de expertos que llevará Azteca Deportes para la cobertura, incluyendo al campeón del mundo Iker Casillas.

Con la emoción de tener varios partidos en casa, y con el nuevo formato de 48 selecciones como beneficio, para muchos fanáticos del Tri existen grandes oportunidades de que se haga historia, más allá de ser anfitrión por tercera vez, algo que para Martinoli no está tan claro.

Pese a los nombres que se esperan en la convocatoria, no hay mucha fe por parte del periodista. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pocas esperanzas en la selección

Durante el evento de la televisora, los medios de comunicación se acercaron al mexiquense para conocer cuál es su perspectiva de cara al Mundial y cuáles son las posibilidades de trascender teniendo la altura, el clima y la afición a favor:

“Desde el 98 -que estoy- haciendo mundiales, esta es la peor. Esta es la peor generación de todas. Pero bueno, la peor juega de local y jugar de local es una diferencia importante. Seguramente van a ver poner partidos a mediodía en el Estadio Azteca y eso va a pesar. Y en eso sostiene la Federación Mexicana de Fútbol al equipo, que se motive con la localía, que se motive con el clima, que se motive con la temperatura, que se motive con el smog, que se le motive con los dos mil metros, dos mil doscientos metros de altura que tiene la capital del país, y que con base en eso y 48 selecciones y un grupo al principio no tan complicado pueda avanzar”, declaró el aclamado comentarista.

Su experiencia analizando a diversas selecciones le dio la conclusión de que no hay un equipo verdaderamente sobresaliente para México 2026. (Instagram/ @cmartinolimx)

Christian Martinoli se ha destacado por ser una persona que cada ciclo mundialista apoya y desea que México destaque, sin embargo, lo hace desde la crítica, el análisis y exigiendo a los altos mandos observar modelos de éxito para replicarlos, no obstante, cree que ‘este no es el bueno’ y los aztecas solo podrán avanzar a octavos.

“Yo considero que México está hoy, incluso con esta generación por ser local y por jugar, para estar entre los dieciséis mejores máximo. O sea, regresar a lo que se venía haciendo antes de Qatar. Es lo que pienso, siempre lo he pensado y México ha tenido mucho mejores generaciones que esta y no ha podido trascender como hubiéramos deseado”, sentenció.

Los siguientes encuentros del equipo dirigido por Javier Aguirre ampliarán el panorama que se tiene sobre los seleccionados pues se encuentran dentro de la élite mundial: el primer partido será el próximo sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo de la CDMX) contra Uruguay; mientras que el martes 18 de noviembre se verá las caras contra Paraguay a las 19:30 horas en dos choques que pondrán a prueba al equipo mexicano.