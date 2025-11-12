El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

El Estadio Corona, escenario de momentos históricos como la semifinal del Mundial Sub-17 2011, recibirá este sábado a la selección mexicana en su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. (Foto: Twitter)

Este sábado 15 de noviembre, la selección mexicana disputará un partido amistoso contra Uruguay en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna en Torreón, como parte de la preparación del conjunto dirigido por Javier “el Vasco” Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque este recinto no es una sede habitual para el tricolor, México ha disputado varios encuentros memorables en este recinto, tanto en la categoría mayor como en divisiones inferiores. A lo largo de los años, este estadio ha sido testigo de partidos importantes que han fortalecido la relación entre la selección Mexicana y la afición lagunera.

El encuentro más recordado por los aficionados del conjunto azteca en este estadio fue aquel de las semifinales del Mundial Sub-17 en 2011, cuando México enfrentó a Alemania, donde Julio “la Momia” Gómez marcó dos goles decisivos para eliminar a los teutones y avanzar a la gran final.

El dia que todo el mundo supo quién era la Momia Gómez

Julio “la Momia” Gómez, con el rostro vendado tras un choque, protagonizó la gesta con un gol de chilena al minuto 89 que llevó a México a la final del Mundial Sub-17 2011 en el Estadio Corona. (Jovani Pérez)

En 2011, el Estadio Corona fue el escenario para las semifinales del Mundial Sub-17 entre Alemania y México, un encuentro que quedó marcado en la historia del fútbol mexicano por su intensidad y el significado del triunfo tricolor.

Desde los primeros minutos, el ánimo estaba claramente del lado de la selección mexicana cuando apenas al minuto 3, Julio “la Momia” Gómez apareció para abrir el marcador y encender la euforia de la afición mexicana.

Sin embargo, la alegría fue momentánea, porque apenas siete minutos después, el joven goleador alemán Samed Yesil, igualó el marcador y ambas escuadras se fueron con el empate al descanso.

El trámite del juego se complicó aún más para México cuando al comienzo de la parte complementaria, Emre Can marcó el gol de la remontada para Alemania a los 60 minutos de partido.

Cuando parecía que el ánimo de la escuadra dirigida por Raúl “el Potro” Gutiérrez se desvanecía, apareció una genialidad de Jonathan Espericueta con un gol olímpico a los 76 minutos.

En aquella jugada, Julio “la Momia” Gómez chocó contra el poste pero a pesar de sufrir una fuerte herida, su instinto guerrero lo hizo permanecer dentro del terreno de juego con una venda que le cubría casi todo el rostro.

Con el vendaje en la cara, Julio Gómez apareció para empalmar de chilena un balón que había quedado vivo dentro del área alemana y mandarlo al fondo de las redes al minuto 89, en un gol que representó el pase de México a la gran final, donde la selección mexicana se terminó coronando frente a Uruguay.

Cuándo fue la última vez que México jugó en Torreón

La selección mexicana ha dejado huella en el Estadio TSM, con victorias destacadas como el 3-0 a Surinam en 2022 y el 2-0 a El Salvador en 2012, aunque también enfrentó derrotas difíciles como el amistoso contra Brasil en 2011. (AMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM)

La última ocasión en que el combinado tricolor pisó la cancha del TSM, fue 11 de junio de 2022, día en el que México se midió ante la selección de Surinam en un duelo correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf, específicamente del Grupo A.

En aquel partido, los dirigidos por el Tata Martino vencieron a Surinam por marcador de 3-0 con anotaciones de Israel Reyes al minuto 3, Henry Martín al 40 y Erick Sánchez en tiempo de compensación.

En 2012, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, el Tri se midió contra El Salvador en Torreón, logrando una victoria por 2-0 con anotaciones de Oribe Peralta al minuto 64 y Javier “Chicharito” Hernández al 85.

En 2011, la selección mexicana disputó un partido amistoso de alto nivel en el TSM frente a Brasil, donde México terminó por perder con anotaciones de Ronaldinho y Marcelo para el equipo sudamericano, mientras que el gol del tricolor fue por autogol.