Atacan a Edith Márquez en redes por cantar el Ave María en boda gay: así fue el momento que divide opiniones

La ceremonia matrimonial que unió al famoso dermatólogo Javi Derma y a Reinaldo Junior ha recibido una ola de comentarios homofóbicos en redes

Polémica contra Edith Márquez por cantar el Ave María en boda gay divide opiniones en redes: así fue el momento

La interpretación del Ave María por parte de la cantante Edith Márquez en la reciente boda de Javi Derma y Reinaldo Junior generó un intenso intercambio de posturas en redes sociales.

Usuarios conservadores, religiosos y mensajes de tono homofóbico han llenado los videos difundidos por la revista TVyNovelas, medio que ofreció cobertura exclusiva del evento que captó la atención del entretenimiento mexicano.

La ceremonia matrimonial que unió a Javier Ruiz, conocido como Javi Derma, y a Reinaldo Junior no solo reunió figuras del espectáculo, sino que también marcó tendencia en internet debido a la actuación de Edith Márquez durante la celebración privada realizada el pasado martes 11 de noviembre.

La publicación de videos con la interpretación del Ave María provocó comentarios de grupos conservadores y religiosos, mientras que representantes y seguidores de la comunidad LGBT+ defendieron tanto a la pareja como a la cantante frente a los ataques dirigidos hacia los recién casados.

La cantante cantó el Ave María en la boda de Javi Derma

“Feliz de concretar este sueño que no imaginaba que me iba a tocar vivir en esta vida,” declaró Javier Ruiz a TVyNovelas al referirse al enlace y la relevancia de compartir públicamente su relación. La diversidad de opiniones no ha pasado desapercibida para el público ni para los propios protagonistas del evento.

Detalles de la boda de Javi Derma y Reinaldo Junior

La unión matrimonial de Javi Derma y Reinaldo Junior se caracterizó por su exclusividad y la presencia de personajes del medio artístico. La elegante decoración en tonos blanco y morado, elegida para dar un aire moderno al evento celebrado en la Ciudad de México. Entre los asistentes, destacaron figuras como Celia Lora, Arath de la Torre, así como la pareja de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio. También estuvieron presentes el conductor Raúl Araiza, la periodista Shanik Berman y la comediante Liliana Arriaga, conocida como “La Chupitos”.

Los protagonistas vistieron trajes negros y camisas blancas, con una rosa dorada en la solapa derecha, un distintivo cuyo significado permanece sin explicar. La ceremonia evocó la boda ficticia de los personajes Stanford Blatch y Anthony Marentino en la serie “Sex and the City”, célebre por su representación de una relación homosexual en pantalla.

Edith Márquez en la ceremonia: un momento significativo

El segmento musical de la celebración, a cargo de Edith Márquez, adquirió especial visibilidad tras la publicación de las imágenes en redes. La artista fue invitada a entonar el Ave María durante la ceremonia, lo que añadió solemnidad y emotividad al evento. La revista relató que la interpretación ocurrió en un ambiente de recogimiento ante amigos y familiares, sumando ese momento al carácter íntimo del enlace.

Edith Márquez cantó el Ave María en la boda de Javi Derma

La influencer Karime Pindter asumió el encargo de madrina de anillos, lo que aumentó la presencia de personalidades reconocidas en la lista de invitados, reforzando así la atención mediática del suceso.

