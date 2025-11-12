Angélica Vale habría discutido con Otto Padrón en pleno restaurante tras filtrarse demanda de divorcio

El amor entre Angélica Vale y Otto Padrón llegó a su fin. (Instagram: Angélica Vale)

La inesperada revelación sobre la separación de Angélica Vale y Otto Padrón ha generado una oleada de reacciones en el mundo del espectáculo mexicano, especialmente tras difundirse detalles sobre la forma en que la actriz se enteró de la demanda de divorcio.

La noticia, que fue dada a conocer por el periodista argentino Javier Ceriani a través de su canal de YouTube, ha puesto en el centro de la atención tanto la vida personal de la protagonista de La fea más bella como las circunstancias que rodearon el final de su matrimonio.

La noticia se intensificó luego de que la actriz confirmara entre lágrimas que está separada de Otto Padrón desde el 1 de abril de este año: “Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”, expresó.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

¿Angélica Vale y Otto Padrón discutieron tras la noticia?

En medio de todo lo ocurrido, la controversia se amplió cuando surgieron versiones sobre una supuesta discusión entre la pareja en el restaurante donde se encontraban al momento de recibir la noticia.

De acuerdo con lo reportado por Hugo Maldonado, Javier Ceriani afirmó en un live de su canal de YouTube que Angélica Vale y Otto Padrón habrían discutido tras la filtración de la demanda de divorcio.

“Javier Ceriani informó que Angélica Vale y Otto Padrón discutieron en el restaurante donde se encontraban, tras filtrarse la noticia de su separación”, escribió el reportero en Publimetro.

Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

No obstante, el propio Ceriani no especificó en su transmisión que la pareja hubiera protagonizado una discusión abierta, aunque sí relató la reacción de ambos al enterarse de la noticia.

Según Ceriani, al recibir el mensaje, Angélica y Otto vieron juntos la transmisión en vivo donde se daba a conocer la demanda, y la actriz intentó comunicarse con él en ese momento.

“Ahí Angélica, cuando ve la noticia, se ponen a ver mi live juntos y Angélica descubre que tenía una llamada pérdida mía y yo estaba haciendo el live y Angélica Vale estaba llamándome”, relató Ceriani.

Además, el periodista aseguró que mantiene una buena relación con la hija de Angélica María y que conversó con ella el domingo posterior a la difusión de la noticia. Mientras que la influencer Chamonic difundió en sus redes sociales el rumor de que Angélica Vale habría sido infiel a Otto Padrón con un bailarín.