México

Alcohol de 70° o 96°, ¿cuál es mejor y en qué se diferencian?

La pureza y la velocidad de evaporación no siempre garantizan mejores resultados en la higiene de superficies, piel o instrumentos

Guardar
Alcohol de 70° frente a
Alcohol de 70° frente a 96°: diferencias clave que determinan la eficacia en la desinfección y los usos recomendados. Foto: (Gemini IA)

La elección entre alcohol de 70° y 96° no solo responde a una cuestión de concentración, sino que determina la eficacia en la desinfección y el uso adecuado en distintos contextos. Aunque ambos productos contienen etanol y se emplean ampliamente tanto en el hogar como en entornos médicos, sus diferencias químicas y funcionales son decisivas para su aplicación.

El grado que acompaña al alcohol indica su nivel de pureza: el de 96° está compuesto por 96% de etanol y 4% de agua, lo que lo convierte en un producto casi puro. Por su parte, el alcohol de 70° contiene 70% de etanol y 30% de agua, una proporción que, lejos de restarle eficacia, potencia su capacidad desinfectante.

La presencia de agua en esta mezcla facilita la penetración del alcohol en las membranas celulares de bacterias, virus y hongos, lo que permite su destrucción. En contraste, el alcohol de 96° se evapora con mayor rapidez, lo que limita el tiempo de contacto necesario para eliminar los microorganismos y puede dejar algunos vivos en el interior, ya que forma una especie de barrera superficial.

Aunque hay diferencias marcadas, ninguno
Aunque hay diferencias marcadas, ninguno de estos es recomendable para aplicar sobre heridas abiertas. Foto: (iStock)

Las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud coinciden en señalar que el alcohol de 70° es el más adecuado para la limpieza y desinfección de superficies, instrumental médico y piel intacta.

Su evaporación más lenta garantiza que el etanol permanezca el tiempo suficiente para desnaturalizar las proteínas y desintegrar las membranas celulares de los gérmenes.

En cambio, el alcohol de 96° se utiliza principalmente en procesos industriales, de laboratorio o en la elaboración de productos cosméticos, donde se requiere un agente de secado rápido o un solvente, pero no necesariamente un desinfectante eficaz.

En cuanto a los usos recomendados, el alcohol de 70° se emplea para la desinfección de manos, piel, superficies, termómetros y objetos de uso diario, con una efectividad desinfectante alta.

El tipo de alcohol determina
El tipo de alcohol determina su efectividad contra microorganismos, siendo el de menor pureza el preferido para higiene y primeros auxilios. Foto: (Gemini IA)

El de 96°, en cambio, se destina a la limpieza de componentes electrónicos, la preparación de perfumes o tinturas y aplicaciones industriales, donde su efectividad desinfectante es media o baja.

Ambos tipos de alcohol son inflamables y deben mantenerse alejados de fuentes de calor o fuego. Además, no se aconseja su aplicación sobre heridas abiertas, ya que pueden irritar el tejido y retrasar la cicatrización.

La elección entre uno u otro depende del uso previsto. Para desinfección y primeros auxilios, el alcohol de 70° resulta más efectivo y seguro. En cambio, para fines técnicos o cosméticos, el de 96° es preferible por su pureza y rápida evaporación.

La clave para una desinfección óptima reside en el equilibrio entre alcohol y agua, lo que explica por qué el de 70° es el más recomendado en ámbitos médicos y domésticos, mientras que el de 96° se reserva para aplicaciones industriales o de laboratorio.

Temas Relacionados

AlcoholLimpiezaSaludHogarmexico-noticias

Más Noticias

Cómo realizar compras inteligentes en el Buen Fin según Profeco

La Profeco orienta a los consumidores para elegir de manera informada y no afectar su bolsillo

Cómo realizar compras inteligentes en

Temblor hoy 12 de noviembre: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 12 de noviembre:

Estos productos de limpieza podrían ser peligrosos si los usas en temporada de frío

Durante la temporada fría, la ventilación limitada en los hogares puede aumentar la exposición a vapores tóxicos y reacciones químicas peligrosas

Estos productos de limpieza podrían

Quiénes son y cómo operan las Fuerzas Especiales de la Marina que participan en el Plan Michoacán

Cinco unidades de Fuerzas Especiales de la Marina participarán en el Plan Michoacán con la misión de capturar y extraer a líderes de los principales cárteles

Quiénes son y cómo operan

Ángela Aguilar presume su anillo de bodas en su concierto y revela que Nodal se enoja si se lo quita

La cantante ha mencionado a Christian Nodal en todos sus shows

Ángela Aguilar presume su anillo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son y cómo operan

Quiénes son y cómo operan las Fuerzas Especiales de la Marina que participan en el Plan Michoacán

Así fue el liderazgo silencioso de ‘El Mayo’ Zambada, según el periodista Diego Enrique Osorno

Caso Noelia Daylen: qué se sabe del asesinato de la niña de 4 años en Juchitán, Oaxaca

Autoridades detienen a presuntos extorsionadores en el Edomex: decían ser de un grupo criminal de Jalisco

Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar presume su anillo

Ángela Aguilar presume su anillo de bodas en su concierto y revela que Nodal se enoja si se lo quita

Nuevo audio expone a José Julián, hijo de Julián Figueroa, hablando mal de Maribel Guardia

Christian Nodal rompe el silencio tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre la boda religiosa

Tras anuncio de boda religiosa, Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejan ver juntos: “Besitos”

Imelda Tuñón es captada besando a un hombre, así reacciona Maribel Guardia

DEPORTES

Martinoli cuestiona posible convocatoria de

Martinoli cuestiona posible convocatoria de Fidalgo al Tri: “No te va a hacer diferencia”

Jesús Martínez aclaró por qué Jaime Lozano salió del club Pachuca pese a clasificar a Play In

Errol Spence analiza la derrota de Canelo Álvarez ante Terence Crawford: “Es uno de los grandes, sin duda”

Mikel Arriola confirma inversión en fuera de lugar semiautomático y definiciones clave sobre el ascenso

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”