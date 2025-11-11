México

Carlos Rivera anuncia concierto por primera vez en la Plaza de Toros La México: fecha y venta para “¡Vida México! Tour"

El cantante llevará su gira al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala

Guardar
El cantante llevará su gira
El cantante llevará su gira ¡Vida México! Tour al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala, en una noche que promete ser inolvidable

La Plaza de Toros “La México” será el escenario del primer concierto de Carlos Rivera en este emblemático recinto de la Ciudad de México.

El artista anunció que el espectáculo se llevará a cabo el 9 de mayo de 2025 como parte del ¡Vida México! Tour.

La venta de boletos comenzará el jueves 14 de noviembre, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan un evento que celebre la cultura y la identidad nacional.

El anuncio se realizó desde el propio escenario de la Plaza de Toros, donde se presentó un tapete monumental de 1.500 metros cuadrados.

Un tapete monumental de 1.500
Un tapete monumental de 1.500 metros cuadrados, elaborado por artesanos de Huamantla, Tlaxcala, decora el ruedo para el evento

Esta obra, confeccionada con arena y aserrín de colores, fue creada por 14 artesanos de Huamantla, Tlaxcala, quienes dedicaron más de 12 horas de trabajo continuo.

Inspirado en las tradicionales alfombras huamantlecas, el tapete representa las raíces, el arte y la identidad mexicana que dan sentido al proyecto musical de Rivera.

El ¡Vida México! Tour está concebido como una celebración de la esencia y la riqueza cultural del país. El repertorio del concierto incluirá tanto las canciones del nuevo EP ¡Vida! como los éxitos que han marcado la trayectoria del cantante.

La producción especial y la integración de elementos tradicionales refuerzan el carácter distintivo de este evento, que aspira a convertirse en un referente dentro de la agenda musical de 2025.

La carrera reciente de Carlos Rivera respalda la magnitud de este anuncio. El artista ha logrado más de 20 llenos totales en el Auditorio Nacional y dos en la Arena CDMX, consolidándose como una de las figuras más relevantes y queridas de la música en español.

El ¡Vida México! Tour celebra
El ¡Vida México! Tour celebra la riqueza cultural de México con canciones del nuevo EP ¡Vida! y los éxitos de Carlos Rivera

Su capacidad para convocar multitudes y su constante innovación en la puesta en escena lo han posicionado como un referente para el público mexicano e internacional.

Además de su actividad en los escenarios, Rivera mantiene una presencia constante en la televisión. Actualmente forma parte del panel de investigadores del programa ¿Quién es la Máscara?, donde comparte espacio con Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras.

El cantante ha manifestado en diversas ocasiones el significado especial que tiene este proyecto en su vida, ya que le ha brindado momentos de alegría y lo ha acompañado en etapas difíciles. Rivera considera que el programa es una prioridad en su agenda, pues le permite conectar de manera genuina con la audiencia y ofrecer entretenimiento familiar.

El programa ¿Quién es la
El programa ¿Quién es la Máscara? se convierte en un refugio emocional para Carlos Rivera tras la pérdida de su padre (@eslamascara)

Para el artista, transformar un recinto tan emblemático con una propuesta artística que une tradición y modernidad es una oportunidad para celebrar la vida y el arte, reafirmando el valor de la cultura mexicana en cada nota y cada gesto sobre el escenario.

Temas Relacionados

Carlos RiveraPlaza de Toros La México¡Vida México! TourCiudad de MéxicoCultura mexicanamexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos

Autoridades alertan sobre fraudes y robo de información personal al usar códigos QR

La SSC publicó una infografía en sus redes sociales para concientizar sobre los peligros de esta tecnología

Autoridades alertan sobre fraudes y

Choque de motocicleta deja un muerto y dos heridos en Periférico

Un choque de una moto en la colonia Independencia movilizó a servicios de emergencia, resultando en el fallecimiento de un joven

Choque de motocicleta deja un

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla culpa a Calderón y Peña Nieto por la violencia en Michoacán

El gobernador señaló que las estrategias de los expresidentes tuvieron resultados negativos para el estado

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán genera sus primeros

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Conoce a los hijos de

Conoce a los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón: uno de ellos también se dedica a la actuación 

De Vicente Rojo a Rafael Cauduro: la Cineteca Nacional mostrará las historias de artistas que pagaron impuestos con sus obras

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: Alfredo Adame revela que tiene fans hasta en ‘Escocia’

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla