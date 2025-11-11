Carlos Rivera anuncia concierto por primera vez en la Plaza de Toros La México: fecha y venta para “¡Vida México! Tour"

El cantante llevará su gira ¡Vida México! Tour al emblemático recinto capitalino, acompañado de una impresionante alfombra artesanal que celebra el arte y la tradición de Huamantla, Tlaxcala, en una noche que promete ser inolvidable

La Plaza de Toros “La México” será el escenario del primer concierto de Carlos Rivera en este emblemático recinto de la Ciudad de México.

El artista anunció que el espectáculo se llevará a cabo el 9 de mayo de 2025 como parte del ¡Vida México! Tour.

La venta de boletos comenzará el jueves 14 de noviembre, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan un evento que celebre la cultura y la identidad nacional.

El anuncio se realizó desde el propio escenario de la Plaza de Toros, donde se presentó un tapete monumental de 1.500 metros cuadrados.

Un tapete monumental de 1.500 metros cuadrados, elaborado por artesanos de Huamantla, Tlaxcala, decora el ruedo para el evento

Esta obra, confeccionada con arena y aserrín de colores, fue creada por 14 artesanos de Huamantla, Tlaxcala, quienes dedicaron más de 12 horas de trabajo continuo.

Inspirado en las tradicionales alfombras huamantlecas, el tapete representa las raíces, el arte y la identidad mexicana que dan sentido al proyecto musical de Rivera.

El ¡Vida México! Tour está concebido como una celebración de la esencia y la riqueza cultural del país. El repertorio del concierto incluirá tanto las canciones del nuevo EP ¡Vida! como los éxitos que han marcado la trayectoria del cantante.

La producción especial y la integración de elementos tradicionales refuerzan el carácter distintivo de este evento, que aspira a convertirse en un referente dentro de la agenda musical de 2025.

La carrera reciente de Carlos Rivera respalda la magnitud de este anuncio. El artista ha logrado más de 20 llenos totales en el Auditorio Nacional y dos en la Arena CDMX, consolidándose como una de las figuras más relevantes y queridas de la música en español.

El ¡Vida México! Tour celebra la riqueza cultural de México con canciones del nuevo EP ¡Vida! y los éxitos de Carlos Rivera

Su capacidad para convocar multitudes y su constante innovación en la puesta en escena lo han posicionado como un referente para el público mexicano e internacional.

Además de su actividad en los escenarios, Rivera mantiene una presencia constante en la televisión. Actualmente forma parte del panel de investigadores del programa ¿Quién es la Máscara?, donde comparte espacio con Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras.

El cantante ha manifestado en diversas ocasiones el significado especial que tiene este proyecto en su vida, ya que le ha brindado momentos de alegría y lo ha acompañado en etapas difíciles. Rivera considera que el programa es una prioridad en su agenda, pues le permite conectar de manera genuina con la audiencia y ofrecer entretenimiento familiar.

El programa ¿Quién es la Máscara? se convierte en un refugio emocional para Carlos Rivera tras la pérdida de su padre (@eslamascara)

Para el artista, transformar un recinto tan emblemático con una propuesta artística que une tradición y modernidad es una oportunidad para celebrar la vida y el arte, reafirmando el valor de la cultura mexicana en cada nota y cada gesto sobre el escenario.