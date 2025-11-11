Angélica Vale celebra su cumpleaños 50 envuelta en polémica por su divorcio de Otto Padrón

(Hoy Día, YouTUbe // IG: @angelicavaleoriginal)

Angélica Vale, considerada como una de las artistas mexicanas más importantes a nivel internacional, cumplió 50 años este 11 de noviembre.

Lamentablemente, este año su celebración será muy diferente. Y es que tan solo unas horas antes se enteró que su expareja, Otto Padrón, interpuso una demanda de divorcio en su contra tras 14 años de matrimonio.

“Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero... esta noticia me tomó de sorpresa”, declaró en su programa de radio.

La locutora y actriz ya sabía que comenzaría el proceso, pero no la fecha. Crédito: La Vale Show

Según contó la actriz, se enteró de la demanda de divorcio cuando estaba cenando con su familia y confesó que la tomó por sorpresa aunque Otto Padrón la había notificado con anterioridad.

También enfatizó que su principal preocupación son sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, y aclaró que tanto ella como su ex deseaban evitar polémicas durante el divorcio por el bienestar de sus hijos.

“A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre”, escribió.

Quién es Otto Padrón, productor que le pidió el divorcio a Angélica Vale y busca que ella pague los gastos (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Por último, la comediante externó un agradecimiento para Otto Padrón por los más de 14 años que compartieron como pareja y expresó el deseo de que su relación se mantenga cordial en beneficio de sus pequeños.

¿Por qué Angélica Vale se divorció de Otto Padrón?

Javier Ceriani reveló detalles del proceso legal que Angélica Vale enfrenta tras su separación de Otto Padrón.

La familia de Angélica Vale y Otto Padrón. (Instagram: Otto Padrón)

Supuestamente, fue Padrón quien presentó la demanda de divorcio el pasado 4 de noviembre ante la Corte Superior de Los Ángeles. El expediente, con una extensión aproximada de quince páginas, citó diferencias irreconciliables.

El productor propuso un esquema de custodia compartida, distribuyendo la convivencia de los niños entre lunes y miércoles con un progenitor y de miércoles a viernes con el otro, alternando los fines de semana.

El documento estableció como residencia principal de los menores el hogar de Angélica Vale e incluyó la obligación de ambos padres de mantener la comunicación con los hijos, permitir el uso de teléfonos móviles y abstenerse de emitir comentarios negativos sobre el otro frente a ellos.

Rumores apuntan que Angélica Vale habría tenido un romance extramatrimonial con un integrante de la obra ‘Vaselina con Timbiriche’. (Foto: Instagram/ Angélica Vale)

Además, estipuló que cualquier cambio de domicilio o actividad importante relacionada con los niños debía notificarse entre las partes.

Hasta el momento, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han revelado los motivos de su separación; sin embargo, en redes sociales circulan rumores sobre una presunta infidelidad.