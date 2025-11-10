México

¿Sin azúcar glass? Este truco casero lo soluciona en segundos

Un recurso inesperado puede cambiar tu forma de preparar postres en casa, lo tienes más cerca de lo que crees

El azúcar glass casera se
El azúcar glass casera se obtiene fácilmente al procesar azúcar común en licuadora o procesador de alimentos. freepik

En la cocina casera, los imprevistos son parte del día a día. Uno de los más comunes ocurre cuando se prepara un postre y, al momento de decorar o dar el toque final, falta un ingrediente clave: el azúcar glass.

Este tipo de azúcar, también conocido como azúcar impalpable o azúcar en polvo, se caracteriza por su textura extremadamente fina, ideal para glaseados, merengues, decoraciones y mezclas que requieren una disolución rápida.

Aunque suele venderse en supermercados, no siempre está disponible en casa. Por suerte, existe una solución práctica, rápida y al alcance de cualquiera.

El truco consiste en transformar azúcar común en azúcar glass utilizando únicamente una licuadora o procesador de alimentos. No se requiere ningún ingrediente adicional ni conocimientos técnicos. Basta con colocar la cantidad deseada de azúcar blanca, tapar bien y procesar durante uno o dos minutos.

Tamizar el azúcar después de
Tamizar el azúcar después de molerla ayuda a lograr una textura más fina y uniforme en las preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado será un polvo fino que puede utilizarse de inmediato en cualquier receta que lo requiera. Para obtener una textura más uniforme, se recomienda tamizar el azúcar después de molerla, aunque este paso es opcional.

Este método casero tiene ventajas adicionales. Al no contener almidón de maíz, como ocurre con algunas versiones comerciales, el azúcar glass casera resulta más natural y puede adaptarse mejor a preparaciones específicas, sobre todo si se busca evitar ingredientes añadidos.

Además, permite ajustar la cantidad exacta que se necesita, evitando desperdicios o compras innecesarias. También es útil para quienes cocinan por encargo o preparan postres de forma frecuente, ya que pueden producir el ingrediente en el momento justo.

Es importante considerar que el tipo de electrodoméstico influye en el resultado. Las licuadoras de alta potencia o los procesadores con cuchillas afiladas logran una molienda más fina.

El truco de hacer azúcar
El truco de hacer azúcar glass casera es ideal para quienes cocinan por encargo o preparan postres frecuentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, los aparatos menos potentes pueden dejar pequeños cristales, lo que afecta la textura final. En estos casos, tamizar el azúcar se vuelve más recomendable.

Este truco no solo resuelve un problema puntual, sino que también invita a repensar la cocina como un espacio de ingenio y adaptación. Saber que es posible crear ingredientes básicos con lo que ya se tiene en casa amplía las posibilidades y reduce la dependencia de productos procesados.

En contextos donde se busca mayor autonomía alimentaria o se promueve el consumo consciente, este tipo de soluciones adquiere un valor especial.

La próxima vez que falte azúcar glass, no será necesario salir corriendo a comprarla. Con este recurso casero, bastará con abrir la alacena, encender la licuadora y seguir cocinando sin interrupciones.

