México

Secretaría de Finanzas de CDMX alerta por sitio web falso para venta de vehículos

La dependencia capitalina dio a conocer la página oficial para realizar los trámites necesarios

Guardar
La Secretaría de Administración y
La Secretaría de Administración y Finanzas alertó sobre el sitio de internet falso. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México alertó sobre un sitio web falso que se hace pasar por esta misma dependencia capitalina para vender vehículos a la población.

Esta noticia fue dada a conocer por la secretaría capitalina a través de un comunicado y publicación oficial compartida este domingo 9 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en la Secretaría de Finanzas, la cual pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, no se cuenta con venta de vehículos.

De igual manera, compartió y dio a conocer el sitio oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para realizar todos los trámites necesarios y requeridos por la ciudadanía.

Una mujer fingía llorar y gritar “mamá” para conmover a turistas; trabajadores del tren advirtieron que era una estafadora habitual. Crédito: TikTok / @nicoledibarq

"Consulta trámites y servicios que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ofrece únicamente desde el sitio web oficial: http://finanzas.cdmx.gob.mx", escribió la dependencia capitalina a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, pidió tener cuidado a toda la población para no dejarse engañar por la venta de vehículos de la página falsa de la Secretaría de Administración Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina hizo un
La dependencia capitalina hizo un llamado a la población para no dejarse engañar. Foto: X/@Finanzas_CDMX.

¿Cuál es la finalidad de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México tiene como finalidad planear, coordinar y dirigir la administración de los recursos financieros y materiales de la capital.

Esta dependencia se encarga de diseñar la política fiscal, financiera y presupuestal de la ciudad, orientada a asegurar la obtención de ingresos suficientes y sostenibles mediante la recaudación eficiente de contribuciones, derechos y aprovechamientos.

Otro de sus objetivos es ejercer un control riguroso sobre el gasto público, distribuyendo los fondos de manera eficiente para atender las prioridades sociales, económicas y operativas del gobierno.

Asimismo, la Secretaría gestiona y administra los bienes y servicios que requieren las diferentes áreas del gobierno local, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en sus procesos.

La Secretaría de Administración y
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México tiene como finalidad planear, coordinar y dirigir la administración de los recursos financieros y materiales de la capital. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia también elabora el anteproyecto de presupuesto y realiza el seguimiento a su ejercicio, evaluando el cumplimiento de metas y supervisando el uso responsable de los recursos.

Además, promueve la modernización administrativa, impulsando sistemas y procesos orientados a mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental.

A través de estas funciones, la Secretaría de Administración y Finanzas busca fortalecer la estabilidad económica y la gobernanza de la Ciudad de México, contribuyendo al desarrollo y bienestar de sus habitantes.

Temas Relacionados

Secretaría de Administración y FinanzasCDMXFinanzasSecretaría de Finanzasmexico-noticias

Más Noticias

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes México

El éxito mundial de PSY, Gangnam Style, fue clave para que el K-pop tuviera su pase de acceso a la industria musical de occidente

K-pop: las 10 canciones que

Rocío Nahle propone aumento salarial del 25% en el Presupuesto 2026 de Veracruz

El proyecto de presupuesto también contempla incrementos para los principales funcionarios del gabinete estatal

Rocío Nahle propone aumento salarial

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Daniela Monroy sale expulsada por doble amarilla

Con un marcador de 3 - 0, las águilas se acercan a la semifinal del campeonato Apertura 2025

América vs Monterrey Femenil cuartos

Resultados Sorteo Zodiaco 1725 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 9 de noviembre 2025

Quienes resulten ganadores contarán con un plazo de 60 días a partir de la publicación de los resultados para reclamar su premio

Resultados Sorteo Zodiaco 1725 Lotería

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

También reconoció a los participantes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Sheinbaum felicita a la Selección
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto informante de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 canciones que

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes México

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

DEPORTES

América vs Monterrey Femenil cuartos

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Daniela Monroy sale expulsada por doble amarilla

Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Sub-17 por su tercer lugar en el Mundial

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?