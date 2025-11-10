Secretaría de Finanzas de CDMX alerta por sitio web falso para venta de vehículos

La Secretaría de Administración y Finanzas alertó sobre el sitio de internet falso. Crédito: Cuartoscuro/Daniel Augusto.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México alertó sobre un sitio web falso que se hace pasar por esta misma dependencia capitalina para vender vehículos a la población.

Esta noticia fue dada a conocer por la secretaría capitalina a través de un comunicado y publicación oficial compartida este domingo 9 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en la Secretaría de Finanzas, la cual pertenece al Gobierno de la Ciudad de México, no se cuenta con venta de vehículos.

De igual manera, compartió y dio a conocer el sitio oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para realizar todos los trámites necesarios y requeridos por la ciudadanía.

"Consulta trámites y servicios que la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México ofrece únicamente desde el sitio web oficial: http://finanzas.cdmx.gob.mx", escribió la dependencia capitalina a través de sus redes sociales oficiales.

Asimismo, pidió tener cuidado a toda la población para no dejarse engañar por la venta de vehículos de la página falsa de la Secretaría de Administración Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina hizo un llamado a la población para no dejarse engañar. Foto: X/@Finanzas_CDMX.

¿Cuál es la finalidad de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México?

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México tiene como finalidad planear, coordinar y dirigir la administración de los recursos financieros y materiales de la capital.

Esta dependencia se encarga de diseñar la política fiscal, financiera y presupuestal de la ciudad, orientada a asegurar la obtención de ingresos suficientes y sostenibles mediante la recaudación eficiente de contribuciones, derechos y aprovechamientos.

Otro de sus objetivos es ejercer un control riguroso sobre el gasto público, distribuyendo los fondos de manera eficiente para atender las prioridades sociales, económicas y operativas del gobierno.

Asimismo, la Secretaría gestiona y administra los bienes y servicios que requieren las diferentes áreas del gobierno local, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en sus procesos.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México tiene como finalidad planear, coordinar y dirigir la administración de los recursos financieros y materiales de la capital. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia también elabora el anteproyecto de presupuesto y realiza el seguimiento a su ejercicio, evaluando el cumplimiento de metas y supervisando el uso responsable de los recursos.

Además, promueve la modernización administrativa, impulsando sistemas y procesos orientados a mejorar la eficiencia en la gestión gubernamental.

A través de estas funciones, la Secretaría de Administración y Finanzas busca fortalecer la estabilidad económica y la gobernanza de la Ciudad de México, contribuyendo al desarrollo y bienestar de sus habitantes.