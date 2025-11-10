México

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

Luis Miguel buscó seguir los pasos de Juan Gabriel, pero una decisión del Instituto Nacional de Bellas Artes le cerró las puertas del icónico recinto, marcando un momento clave en su carrera

Luis Miguel aspiró a cantar
Luis Miguel aspiró a cantar en el Palacio de Bellas Artes tras dos décadas de éxitos y álbumes emblemáticos (Archivo)

El impacto que tuvo Juan Gabriel al presentarse en el Palacio de Bellas Artes marcó un antes y un después en la historia de la música popular mexicana. Su serie de conciertos con localidades agotadas no solo consolidó su estatus como figura central de la cultura nacional, sino que también despertó la ambición de otros artistas, entre ellos Luis Miguel, quien aspiró a replicar esa hazaña en el mismo escenario.

El documental de Netflix Debo, puedo y quiero describe ese momento como el punto más alto en la carrera de Juan Gabriel, detallando el arduo camino que recorrió para lograrlo.

El cantante debió superar la resistencia de intelectuales de la época, la amenaza de huelga por parte del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la negativa de directores de orquesta como Luis Herrera de la Fuente, quien rechazó dirigir para él.

Juan Gabriel revolucionó la música
Juan Gabriel revolucionó la música popular mexicana con sus históricos conciertos en el Palacio de Bellas Artes (Archivo)

A pesar de estos obstáculos, el Divo de Juárez logró presentarse en Bellas Artes, inspirando a toda una generación de intérpretes.

Entre quienes se sintieron motivados por ese logro se encontraba Luis Miguel, quien, tras dos décadas de éxitos y el lanzamiento de álbumes emblemáticos como “Romances” y “Aries”, consideró que había alcanzado el reconocimiento suficiente para presentarse en el Palacio de Bellas Artes.

El aniversario número veinte de su carrera parecía la ocasión perfecta para que el famoso telón de cristal de veintidós toneladas, decorado con la imagen de las cumbres nevadas del Valle de México, se alzara también para él.

El documental de Netflix 'Debo,
El documental de Netflix 'Debo, puedo y quiero' narra los desafíos que enfrentó Juan Gabriel para presentarse en Bellas Artes (Netflix)

No obstante, la realidad fue distinta. El periodista Alberto Tavira reveló en su podcast que la negativa provino directamente de Gerardo Estrada, quien en ese entonces dirigía el INBA.

“Gerardo me confiesa que él no permitió a Luis Miguel cantar en el Palacio de Bellas Artes. Lo que decía es que no estaba a la altura para ese escenario”, relató Tavira. Esta decisión se tomó a pesar de la popularidad y el éxito comercial que rodeaban a Luis Miguel en ese periodo.

El propio Estrada, entrevistado en el podcast “Luis Miguel, ¿culpable o no?” de Tavira, explicó su postura:

“He sido de los que piensa que cada cosa en su lugar y que el tipo de espectáculo que hace popular sí merece estar en Bellas Artes, pero sólo con artistas muy consagrados. Todavía era muy joven en ese momento”. Así, la percepción de que Luis Miguel aún no había alcanzado el grado de consagración necesario fue determinante para negarle el acceso al escenario principal del recinto.

El INBA, bajo la dirección
El INBA, bajo la dirección de Gerardo Estrada, negó a Luis Miguel la oportunidad de presentarse en Bellas Artes (Adobe Stock).

Según Tavira, para Luis Miguel esto representó “un golpe durísimo en el ego”.

A pesar de este revés, Luis Miguel logró obtener un permiso limitado: pudo grabar dos videoclips en las instalaciones del Palacio, aunque sin pisar el escenario. Uno de los videos se filmó en la zona de butacas y el otro, aún más alejado, en la plazoleta exterior de Bellas Artes.

El videoclip de “El día que me quieras” muestra precisamente esa locación, donde las sombras de dos bailarines se proyectan sobre los muros del Palacio, pero siempre desde el exterior.

