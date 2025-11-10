México

Pastel de chocolate y avellanas; una receta fácil y sin horno

Este manjar se puede preparar de manera sencilla sin usar el calor

El pastel de chocolate y avellanas sin horno es una opción práctica y sabrosa que combina la textura crocante de una base de galleta con la suavidad de una crema rica en cacao y frutos secos. Ideal para celebraciones o reuniones, este postre se prepara con ingredientes accesibles y no requiere cocción, lo que facilita el proceso y garantiza un resultado atractivo para todos los gustos.

Para la base

  • 200 g de galletas de chocolate (tipo Oreo o similar, sin el relleno)
  • 80 g de manteca derretida

Para el relleno

  • 300 g de queso crema
  • 200 ml de crema de leche para batir
  • 100 g de azúcar impalpable
  • 200 g de crema de avellanas (tipo Nutella)
  • 75 g de avellanas tostadas y picadas (opcional)

Para decorar

  • Avellanas picadas o enteras
  • Virutas de chocolate

Preparación

  1. Preparar la base Tritura las galletas de chocolate hasta lograr consistencia arenosa. Mezcla con la manteca derretida. Coloca esta mezcla en el fondo de un molde desmontable y presiona para compactar bien. Lleva al frío por al menos 30 minutos para que tome firmeza.
  2. Preparar el relleno Bate el queso crema con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla suave. Incorpora la crema de leche y sigue batiendo hasta que la preparación aumente su volumen y quede esponjosa. Añade la crema de avellanas y las avellanas picadas, mezcla de manera envolvente hasta integrar.
  3. Montaje Vierte la mezcla sobre la base de galleta ya fría. Alisa la superficie con una espátula. Lleva nuevamente a la heladera por al menos cuatro horas, preferentemente toda la noche, para que el pastel tome cuerpo.
  4. Decoración y presentación Antes de servir, decora con avellanas, virutas de chocolate o un hilo fino de crema de avellanas. Desmolda con cuidado.

Consejos

  • Es importante que tanto la crema de leche como el queso crema estén bien fríos antes de batir.
  • Puedes reemplazar las avellanas por almendras si querés variar el sabor.
  • Conserva el pastel en la heladera hasta consumir.

Tips:

  • Usa galletas de chocolate de buena calidad para una base más sabrosa y firme.
  • Para un corte limpio, sumerge el cuchillo en agua caliente antes de porcionar.
  • Si preferís un sabor más intenso, agregá una cucharada de cacao amargo al relleno.
  • Conservá el pastel siempre en la heladera y evitá dejarlo mucho tiempo a temperatura ambiente.
  • Podés añadir trozos de chocolate dentro del relleno para un toque crujiente.

