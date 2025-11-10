Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

Mariana Echeverría desmiente rumores sobre la muerte de su hijo y denuncia la difusión de noticias falsas en redes sociales (IG: @marianaecheve)

La difusión de rumores infundados sobre la supuesta muerte del hijo de Mariana Echeverría provocó una reacción inmediata y enérgica de la conductora, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la información y denunciar públicamente a los medios responsables de propagarla.

En las últimas horas, diversas páginas de espectáculos y programas como ‘Cuéntamelo Ya’ y el portal de ‘Las Estrellas’ replicaron titulares que aseguraban que la actriz se encontraba de luto, vinculando el tema incluso con su pequeño bebé.

La propia Echeverría recurrió a sus historias de Instagram para exhibir las capturas de pantalla de los sitios que iniciaron y amplificaron el rumor. Uno de los encabezados que mostró rezaba: “Tragedia. Tras revelar que su hijo se atragantó, Mariana Echeverría anuncia muerte”, lo que motivó su respuesta directa:

“No se cansan de vender notas con títulos tan amarillistas por unos cuantos pesos???”, criticó la conductora, añadiendo: “Me parece muy bajo todo lo que hace esta y muchos medios más en redes” y acompañando el mensaje con un emoji de vómito.

Echeverría exhibe en Instagram las páginas responsables de propagar información errónea sobre su hijo Lucca (IG)

Al referirse específicamente a ‘Cuéntamelo Ya’, Echeverría comentó: “Bueno y de Cuéntamelo Ya no podía esperar menos”. En videos posteriores, la presentadora señaló que estas páginas recurren a titulares sensacionalistas para monetizar y pidió a su audiencia que evite consumir ese tipo de contenidos.

La conductora también subrayó el impacto negativo que este tipo de noticias falsas tiene en su entorno cercano, al afirmar que tales publicaciones generan dolor y preocupación entre sus seres queridos.

El origen de la controversia se remonta a un episodio reciente que Mariana Echeverría decidió compartir públicamente: su hijo Lucca, de cinco años, estuvo a punto de ahogarse mientras ella lo preparaba para una sesión fotográfica con motivo del Día de Muertos y grababa un video.

El incidente, registrado y difundido en sus redes sociales, generó una oleada de mensajes de apoyo de otros padres, pero también críticas por haber documentado el momento.

La conductora critica a medios como ‘Cuéntamelo Ya’ y ‘Las Estrellas’ por titulares sensacionalistas sobre su familia (IG)

Según relató la ex conductora de “Me caigo de risa” en su cuenta de Instagram, el accidente ocurrió cuando Lucca comió un totopo y comenzó a atragantarse. Echeverría describió la situación como “segundos eternos” en los que la vida de su hijo estuvo en riesgo.

En su publicación, escribió: “No saben el susto que pasé… Estaba arreglando a Lucca para el Día de Muertos y en un segundo se empezó a ahogar con un totopo. Fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto pude reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto, pero me hizo entender algo”.

La rápida reacción de Mariana Echeverría evitó una tragedia y resalta la importancia de los primeros auxilios en el hogar (Archivo)

El propósito de compartir el video, explicó la conductora, fue alertar a otras familias sobre la importancia de conocer primeros auxilios. “Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios. Como papás estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, escribió Echeverría, enfatizando la necesidad de estar preparados ante situaciones imprevistas.