México

Mariana Echeverría se lanza contra ‘Cuéntamelo Ya’ por informar supuesta muerte de su hijo: “No podía esperar menos”

La ex participante de “Me caigo de risa” salió al paso de titulares alarmistas y pidió a sus seguidores no caer en la desinformación, defendiendo la verdad sobre lo ocurrido con su hijo Lucca

Guardar
Mariana Echeverría desmiente rumores sobre
Mariana Echeverría desmiente rumores sobre la muerte de su hijo y denuncia la difusión de noticias falsas en redes sociales (IG: @marianaecheve)

La difusión de rumores infundados sobre la supuesta muerte del hijo de Mariana Echeverría provocó una reacción inmediata y enérgica de la conductora, quien utilizó sus redes sociales para desmentir la información y denunciar públicamente a los medios responsables de propagarla.

En las últimas horas, diversas páginas de espectáculos y programas como ‘Cuéntamelo Ya’ y el portal de ‘Las Estrellas’ replicaron titulares que aseguraban que la actriz se encontraba de luto, vinculando el tema incluso con su pequeño bebé.

La propia Echeverría recurrió a sus historias de Instagram para exhibir las capturas de pantalla de los sitios que iniciaron y amplificaron el rumor. Uno de los encabezados que mostró rezaba: “Tragedia. Tras revelar que su hijo se atragantó, Mariana Echeverría anuncia muerte”, lo que motivó su respuesta directa:

“No se cansan de vender notas con títulos tan amarillistas por unos cuantos pesos???”, criticó la conductora, añadiendo: “Me parece muy bajo todo lo que hace esta y muchos medios más en redes” y acompañando el mensaje con un emoji de vómito.

Echeverría exhibe en Instagram las
Echeverría exhibe en Instagram las páginas responsables de propagar información errónea sobre su hijo Lucca (IG)

Al referirse específicamente a ‘Cuéntamelo Ya’, Echeverría comentó: “Bueno y de Cuéntamelo Ya no podía esperar menos”. En videos posteriores, la presentadora señaló que estas páginas recurren a titulares sensacionalistas para monetizar y pidió a su audiencia que evite consumir ese tipo de contenidos.

La conductora también subrayó el impacto negativo que este tipo de noticias falsas tiene en su entorno cercano, al afirmar que tales publicaciones generan dolor y preocupación entre sus seres queridos.

El origen de la controversia se remonta a un episodio reciente que Mariana Echeverría decidió compartir públicamente: su hijo Lucca, de cinco años, estuvo a punto de ahogarse mientras ella lo preparaba para una sesión fotográfica con motivo del Día de Muertos y grababa un video.

El incidente, registrado y difundido en sus redes sociales, generó una oleada de mensajes de apoyo de otros padres, pero también críticas por haber documentado el momento.

La conductora critica a medios
La conductora critica a medios como ‘Cuéntamelo Ya’ y ‘Las Estrellas’ por titulares sensacionalistas sobre su familia (IG)

Según relató la ex conductora de “Me caigo de risa” en su cuenta de Instagram, el accidente ocurrió cuando Lucca comió un totopo y comenzó a atragantarse. Echeverría describió la situación como “segundos eternos” en los que la vida de su hijo estuvo en riesgo.

En su publicación, escribió: “No saben el susto que pasé… Estaba arreglando a Lucca para el Día de Muertos y en un segundo se empezó a ahogar con un totopo. Fueron segundos eternos (el video estaba grabado en cámara rápida). Por instinto pude reaccionar rápido y gracias a Dios todo quedó en un susto, pero me hizo entender algo”.

La rápida reacción de Mariana
La rápida reacción de Mariana Echeverría evitó una tragedia y resalta la importancia de los primeros auxilios en el hogar (Archivo)

El propósito de compartir el video, explicó la conductora, fue alertar a otras familias sobre la importancia de conocer primeros auxilios. “Todos deberíamos saber sobre primeros auxilios. Como papás estamos a un respiro de una emergencia y tener ese conocimiento puede marcar la diferencia entre el miedo y la vida”, escribió Echeverría, enfatizando la necesidad de estar preparados ante situaciones imprevistas.

Temas Relacionados

Mariana EcheverríaCuéntamelo Yamexico-entretenimiento

Más Noticias

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Monroy sale expulsada por doble amarilla

Con un marcador de 3 - 0, las águilas se acercan a la semifinal del campeonato Apertura 2025

América vs Monterrey Femenil cuartos

Por esta razón deberías de comer piña con frecuencia

Consumir la fruta cruda permite obtener todas sus ventajas

Por esta razón deberías de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

El detenido arrojó ponchallantas a los elementos de seguridad

Detienen a presunto informante de

Pastel de chocolate y avellanas; una receta fácil y sin horno

Este manjar se puede preparar de manera sencilla sin usar el calor

Pastel de chocolate y avellanas;

El Tren del Norte circulará a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora

El Tren del Norte conectará Saltillo y Nuevo Laredo a través de 396 kilómetros, beneficiando a siete millones de pasajeros al año

El Tren del Norte circulará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto informante de

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana en Edomex

Caen 5 presuntos extorsionadores de limoneros en Michoacán: pertenecen al CJNG

Investigación por homicidio lleva al aseguramiento de bultos con casi media tonelada de metanfetamina en Sonora tras cateo

La fragmentación del narco en México en el siglo XXI: de siete a 150 cárteles en 25 años

Familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo solicitaron una reunión con Claudia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina, ex vocalista de

Jorge Medina, ex vocalista de Arrolladora Banda el Limón, recuerda su etapa de alcoholismo: “Meses tomando diario”

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde por compararlo con Nawat, agresor de Fátima Bosch, Miss Universo México

Por esta razón Luis Miguel fue rechazado para cantar en Bellas Artes, aunque quiso hacerlo como Juan Gabriel

El influencer Dr. Miguel Padilla quedó flechado por Karina Torres de Las Perdidas: “Cuando quiera, aquí estoy”

¿Habrá segunda parte? Productora de ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ lo aclara

DEPORTES

Sheinbaum felicita a la Selección

Sheinbaum felicita a la Selección Nacional por su tercer lugar en el mundial Sub-17

América vs Monterrey Femenil cuartos de final en vivo: Monroy sale expulsada por doble amarilla

Pumas, líder en sanciones: el peor equipo en fair play del Apertura 2025

Hijo de Julio César Chávez sufre recaída y es internado en una clínica contra adicciones, así lo confirmó el exboxeador

¿Cómo quedará el México vs Suiza Sub-17 de acuerdo a la IA?