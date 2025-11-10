Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

El hallazgo fue realizado en Puerto Morelos, Quintana Roo – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rancho con 16 cuerpos fue encontrado en el poblado de Leona Vicario, perteneciente al municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, por lo que ya se indaga si podría tratarse de un cementerio clandestino.

Aunque las autoridades trabajan en la zona desde la noche del pasado jueves 6 de noviembre, hasta el día de hoy fue confirmado el hallazgo por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Según informes, las autoridades ubicaron el rancho Sac-Lol después de recibir indicios sobre la presunta existencia de un cementerio clandestino en el lugar.

Sobre estos hechos, el fiscal del estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó mediante una conferencia de prensa que hasta el momento se han identificado al menos 15 puntos de interés dentro del terreno y se han analizado 10 de ellos.

Además, el fiscal señaló que derivado del estado de descomposición que presentan los cuerpos localizados y la cantidad de restos, los trabajos en la zona podrían durar semanas.

Asimismo, afirmó que las investigaciones se encuentran actualmente abiertas y señaló que cualquier autoridad que esté implicada tendrá que enfrentar las consecuencias legales.

También informaron que los restos humanos encontrados en la zona ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con informes de medios locales, en el rancho, conocido como Sac-Lol, las áreas investigadas como posibles fosas clandestinas presentaron particularidades en el terreno.

Las inspecciones de los elementos de seguridad mostraron que el suelo había sido alterado visiblemente y estaba cubierto por una combinación diferente de materiales: tierra, cal y cemento destacaban en ciertas zonas del rancho, lo que permitió a los expertos señalarlas como lugares a investigar.

Actualmente el perímetro está protegido por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes buscan garantizar la seguridad mientras la Fiscalía General de Quintana Roo se encuentra realizando las investigaciones en el predio.

Según medios locales, el rancho Sac-Lol, donde se localizaron los restos, está ubicado aproximadamente a 10 minutos de la delegación del poblado de Leona Vicario.

Hallazgos de restos en Quintana Roo

Fachada de la Glorieta de los Desaparecidos. POLITICA Europa Press/Contacto/Luis Barron

En septiembre del 2024, colectivos de familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Glorieta de los Desaparecidos de la Ciudad de México con el objetivo de informar sobre un presunto crematorio clandestino hallado en Quintana Roo.

En esa ocasión el sitio se encontraba en un predio de la colonia irregular Tres Reyes, del municipio de Benito Juárez, Cancún, sobre la carretera-autopista Mérida.

Los colectivos denunciaron que las autoridades no realizaron el levantamiento digno y completo de los restos encontrados en el lugar.