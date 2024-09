Colectivos de búsqueda de desaparecidos encuentran crematorio clandestino en Cancún

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda en México, hasta febrero de 2023, hay 11 mil personas desaparecidas y no localizadas. (Cuartoscuro)

Tres colectivos de búsqueda de personas desaparecidas informaron este miércoles del hallazgo de un crematorio clandestino en Cancún, Quintana Roo, y pidieron que las autoridades hacer un trabajo detallado y un levantamiento digno de los presuntos restos humanos encontrados en el lugar.

En una conferencia de prensa ofrecida en la Glorieta de los Desaparecidos, sobre la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, los colectivos Verdad, Memoria y Justicia, junto a Familiares en Búsqueda María Herrera y Armadillos Rastreadores, narraron como gracias a un mensaje anónimo que llegó a través de sus redes sociales pudieron dar con este lugar el pasado 10 de septiembre, tras lo cual dieron aviso a las autoridades.

El sitio se encuentra en un predio de la colonia irregular Tres Reyes, del municipio de Benito Juárez, Cancún, sobre la carretera-autopista Mérida. Es un predio sin delimitación física en el que se encontró una edificación rústica de concreto con una puerta grande de metal, tipo portón, y otra más de herrería, que además contaba con instalación de cámaras de video. Dentro del predio, los colectivos dieron con un horno especializado para cremaciones.

“En nuestra búsqueda, como familiares, realizamos el recorrido en los alrededores del edificio y, entre la maleza, pudimos localizar e identificar 4 montículos, en los que se apreciaban cenizas carbonizadas y fragmentos óseos, algunos presumiblemente pertenecientes a cráneos humanos, además de prótesis metálicas quirúrgicas. Estos fueron los primeros hallazgos” explicó Romana Rivera, fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, con el cual busca a su hija Diana García Rivera, desaparecida en 2020 a las afueras de una discoteca en Cancún.

La fiscalía dio parte del hallazgo, el pasado 12 de septiembre. Crédito: Fiscalía del Estado de Quintana Roo

Tras este descubrimiento, el colectivo encabezado por Rivera pidió al personal de la Fiscalía Especializada de Desaparición de Personas asegurar el predio y procesar cualquier indicio bajo los protocolos de la ley. Dicha institución realizó el cateo correspondiente el pasado 11 de septiembre en compañía de las familias buscadoras, pero a cinco días del hallazgo, estas familias se dieron cuenta que el predio no fue trabajado con suficiente cuidado por parte de la autoridad, quien no hizo un correcto y digno levantamiento de todos los restos encontrados.

Por ello, estos grupos hacen un llamado a las instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos colaborar con el Estado mexicano para investigar correctamente estos lugares y poder iniciar las labores forenses de identificación.

Este no es el primer crematorio de su tipo que se ha registrado en el estado, por lo que los activistas dicen que no pueden creer que no exista una regulación sobre los hornos crematorios. “Sabemos que es normal que las funerarias tengan este tipo de crematorios, pero no es normal que sucedan estos hallazgos y que no exista una autoridad que este regulando este tipo de prácticas” enfatizó Rivera.

Al tiempo, los colectivos aseguraron que no ha habido ningún acercamiento o pronunciamiento por parte de la Fiscalía de Cancún para dar un seguimiento a estos hallazgos. La Comisión Nacional de Búsqueda tampoco se han pronunciado o se han acercado a ninguno de ellos.

Organizaciones civiles e indígenas protestaron este jueves en la marcha 'Ruta hasta encontrarles', en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas (México). EFE/Carlos López

El colectivo Verdad, Memoria y Justicia señaló en ronda de preguntas que actualmente siguen la pista de 116 personas desaparecidas, que cuentan con su respectiva ficha activa de búsqueda ante las autoridades, pero que esta cifra es menor en comparación con todas las “búsquedas” sin fichas que realizan las personas a través de redes sociales.

“A la sociedad, hacemos un llamado para que no nos dejen solas y solos y volteen a ver con detalle lo que está sucediendo en Quintana Roo” finalizó el mensaje leído por Rivera.