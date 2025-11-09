México

Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Hasta el momento las autoridades del municipio no se han pronunciado

Guardar
Fotografía de Archivo: De acuerdo
Fotografía de Archivo: De acuerdo a los reporte, el delegado de Sotelo fue sacado de su casa y posteriormente fue asesinado (EFE/STR)

Reportaron el asesinato de Hermenegildo Vázquez Pérez, delegado dela comunidad de Sotelo, Salamanca, en el estado de Guanajuato. De acuerdo a los primeros informes, el funcionario fue ejecutado a balazos durante las primeras horas de este sábado.

De acuerdo a la información preliminar, se presume que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Primavera. Los agresores sacaron a la fuerza a Vázquez Pérez, de cuarenta y cinco años, con la intención de subirlo a un vehículo estacionado a pocos metros del domicilio.

El delegado municipal se resistió al intento de secuestro, lo que derivó en que los atacantes le dispararan a quemarropa en repetidas ocasiones.

Tras los hechos, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Salamanca, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, quienes encontraron el cuerpo de Vázquez Pérez tendido en la vía pública, casi frente a su casa, donde había sido sustraído por los agresores.

Según se dio a conocer, los sujetos que lo atacaron huyeron del lugar a bordo de un vehículo. Hasta el momento no han sido identificados ni se ha reportado alguna detención relacionada al caso.

Por otra parte, se dio a conocer que Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La zona fue resguardada y se implementó un operativo de vigilancia con el objetivo de localizar a los homicidas.

Sotelo es una comunidad rural situada en la zona oriente de Salamanca, en los límites con el municipio de Jaral del Progreso.

Hasta el momento Cesar Prieto, presidente municipal de Salamanca, no se pronunciado respecto al asesinato de Vázquez Pérez, ni el ayuntamiento del municipio ha detallado los acontecimientos.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades estatales de Guanajuato den a conocer más información respecto al caso.

En otros hechos violentos, el pasado 12 de octubre se registró el asesinato de Edgar Molina, destacado diseñador de modas de Moroleón, quien de acuerdo a la información oficial perdió la vida la noche del 11 de octubre.

Vecinos de la colonia El Progreso alertaron a las autoridades tras escuchar disparos en la intersección de las calles Veracruz y Tlaxcala. Al llegar, elementos de la Policía Municipal hallaron una camioneta gris detenida, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de Molina y una mujer, aún no identificada, que resultó herida.

Según información del Gobierno de Guanajuato, Molina gozaba de reconocimiento en el ámbito de la moda, siendo el creador del vestido que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz lució durante las festividades del 15 de septiembre.

El diseñador de moda Edgar
El diseñador de moda Edgar Molina, junto a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise. (FOTO: Especial)

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde la mandataria estatal expresó su pesar y subrayó el compromiso de las autoridades para esclarecer el crimen.

“Con profundo dolor, expreso mi más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos. A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy lamenta su partida, les envío mi solidaridad y un abrazo fraterno en estos momentos de dolor. Como autoridades estamos trabajando para que su partida encuentre justicia”, escribió la gobernadora en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Hermenegildo Vázquez PérezSoteloSalamancaGuanajuatoAsesinatoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Clima en Tijuana: temperatura y probabilidad de lluvia para este 9 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: temperatura y

¿Cómo estará el clima en Ecatepec?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Santiago Ixcuintla: prepárate

Puerto Vallarta: la predicción del clima para este 9 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Puerto Vallarta: la predicción del

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Acapulco de Juárez

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a agentes

Atacan a tiros a agentes ministeriales durante cateo en inmueble de Zamora, Michoacán: un agresor fue abatido

Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Cae presunta operadora de “Los Tanzanios” tras cateo en la alcaldía Iztapalapa, CDMX

Tras asesinato de Carlos Manzo, Harfuch y el secretario de la Defensa visitarán Morelia y Uruapan, Michoacán

Exagente de la DEA explica si una intervención estadounidense en México podría ser efectiva contra el narco

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: participantes viven tensión tras la nominación directa de Jawy Méndez la tarde de hoy 8 de noviembre

¿Hay reconciliación? Kunno hace inesperada confesión sobre Arón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy

Los 10 podcasts de Spotify México más exitosos de la semana

Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos triunfa en su semana de estreno en Disney+ México

“Otro viernes de locos” y “Una navidad ex-cepcional” destacan entre los estrenos de streaming del 10 al 16 de noviembre

DEPORTES

Chicharito anota en el Akron

Chicharito anota en el Akron después de casi 11 meses de sequía

Chivas vence a Rayados 4 goles por 2, “Chicharito” anotó el gol de la victoria

Andy Ruiz confiesa que ya recibió una respuesta de Oleksandr Usyk para pelear: “¡Caramba!”

La arquera del Mundial: Valentina Murrieta brilla como la mejor portera Sub-17

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”