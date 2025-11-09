Reportan el asesinato de Hermenegildo Vázquez, delegado de Sotelo en Salamanca, Guanajuato

Fotografía de Archivo: De acuerdo a los reporte, el delegado de Sotelo fue sacado de su casa y posteriormente fue asesinado (EFE/STR)

Reportaron el asesinato de Hermenegildo Vázquez Pérez, delegado dela comunidad de Sotelo, Salamanca, en el estado de Guanajuato. De acuerdo a los primeros informes, el funcionario fue ejecutado a balazos durante las primeras horas de este sábado.

De acuerdo a la información preliminar, se presume que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió violentamente en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Primavera. Los agresores sacaron a la fuerza a Vázquez Pérez, de cuarenta y cinco años, con la intención de subirlo a un vehículo estacionado a pocos metros del domicilio.

El delegado municipal se resistió al intento de secuestro, lo que derivó en que los atacantes le dispararan a quemarropa en repetidas ocasiones.

Tras los hechos, llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal de Salamanca, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de la Guardia Nacional, quienes encontraron el cuerpo de Vázquez Pérez tendido en la vía pública, casi frente a su casa, donde había sido sustraído por los agresores.

Según se dio a conocer, los sujetos que lo atacaron huyeron del lugar a bordo de un vehículo. Hasta el momento no han sido identificados ni se ha reportado alguna detención relacionada al caso.

Por otra parte, se dio a conocer que Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La zona fue resguardada y se implementó un operativo de vigilancia con el objetivo de localizar a los homicidas.

Sotelo es una comunidad rural situada en la zona oriente de Salamanca, en los límites con el municipio de Jaral del Progreso.

Hasta el momento Cesar Prieto, presidente municipal de Salamanca, no se pronunciado respecto al asesinato de Vázquez Pérez, ni el ayuntamiento del municipio ha detallado los acontecimientos.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas las autoridades estatales de Guanajuato den a conocer más información respecto al caso.

En otros hechos violentos, el pasado 12 de octubre se registró el asesinato de Edgar Molina, destacado diseñador de modas de Moroleón, quien de acuerdo a la información oficial perdió la vida la noche del 11 de octubre.

Vecinos de la colonia El Progreso alertaron a las autoridades tras escuchar disparos en la intersección de las calles Veracruz y Tlaxcala. Al llegar, elementos de la Policía Municipal hallaron una camioneta gris detenida, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de Molina y una mujer, aún no identificada, que resultó herida.

Según información del Gobierno de Guanajuato, Molina gozaba de reconocimiento en el ámbito de la moda, siendo el creador del vestido que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz lució durante las festividades del 15 de septiembre.

El diseñador de moda Edgar Molina, junto a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise. (FOTO: Especial)

La noticia de su muerte generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde la mandataria estatal expresó su pesar y subrayó el compromiso de las autoridades para esclarecer el crimen.

“Con profundo dolor, expreso mi más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos. A sus familiares, amigos y a toda la comunidad creativa que hoy lamenta su partida, les envío mi solidaridad y un abrazo fraterno en estos momentos de dolor. Como autoridades estamos trabajando para que su partida encuentre justicia”, escribió la gobernadora en sus redes sociales.