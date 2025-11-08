¿Quién es el ‘Padre Pistolas’? El polémico sacerdote que amenazó a la gobernadora de Guanajuato

(Foto: Captura de pantalla)

El sacerdote Alfredo Gallegos, conocido popularmente como el ‘Padre Pistolas’, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar una nueva controversia por sus declaraciones violentas durante una homilía. El domingo pasado, en una misa celebrada en el panteón de Chucándiro, Michoacán, el párroco lanzó insultos y amenazas contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, a quien acusó de querer “matar de hambre” a los productores de la región por supuestamente retirar el agua de la Presa Solís, versión que fue desmentida por los gobiernos estatal y federal.

En los videos difundidos en redes sociales, el sacerdote se escucha lanzar duras palabras contra la mandataria, al punto de amenazarla físicamente:

“Les damos de tragar a todo pin... México y si nos quitan la presa se van a morir de hambre, cabrones. Y esa pin... gobernadora quiere matarlos de hambre. Ya dije: si insisten, nos levantamos en armas. Yo le voy a partir su ma... a ella porque es la culpable de que nos vayan a matar de hambre”, expresó el religioso ante decenas de asistentes.

Libia García condena la violencia y pide no normalizar ataques a mujeres

La gobernadora Libia Denisse García reaccionó al discurso del sacerdote y condenó los ataques en su contra.“Toda violencia contra las mujeres es condenable y no podemos dejarla pasar. No tengo pensado presentar ninguna denuncia; en este caso ni siquiera vale la pena hacerle caso a un personaje como él”, declaró.

La mandataria estatal señaló que este tipo de agresiones aumentan cuando las mujeres asumen espacios de liderazgo. Además, recordó el reciente caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue acosada por un hombre en estado de ebriedad mientras caminaba hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato (Lidia Dennise/FB)

“Ella actuó con razón. No se debe normalizar el acoso ni ningún tipo de violencia contra las mujeres”, subrayó García.

La Iglesia también reprueba al ‘Padre Pistolas’

Ante la ola de críticas, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado condenando las expresiones del sacerdote. En el documento, los obispos afirmaron su “profunda preocupación y reprobación” por cualquier mensaje emitido por un representante de la Iglesia que falte al respeto y la dignidad de las personas.

“Reafirmamos que no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”, señaló la CEM.

Hasta el momento, el ‘Padre Pistolas’ no ha ofrecido disculpas ni emitido declaración pública sobre sus palabras, aunque no es la primera vez que su comportamiento causa polémica.

¿Por qué le dicen “Padre Pistolas”?

El sacerdote Alfredo Gallegos, originario de Chucándiro, Michoacán, se ganó su apodo por su estilo irreverente, su lenguaje coloquial y por portar armas de fuego, algo que él ha justificado como medida de seguridad en una región con altos índices de violencia. Durante años ha sido conocido por sus sermones polémicos, donde mezcla temas religiosos con críticas políticas y sociales, lo que lo ha convertido en una figura viral, pero también en una voz constantemente cuestionada dentro del clero.

Aunque muchos fieles lo siguen por su cercanía y carisma, sus declaraciones recientes podrían marcar uno de los episodios más graves de su trayectoria pública, al involucrar amenazas directas contra una autoridad electa.