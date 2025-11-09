Procesan por delincuencia organizada al hermano de “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes

Foto: FGR / (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

José Manuel “N”, alias “El Gordo” e identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, así como por varios delitos.

La vinculación a proceso quedó definida tras una audiencia donde una jueza de Control consideró válidos los elementos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes.

Al imputado también se le atribuye la probable responsabilidad en delitos contra la salud en su variante de venta de drogas y posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, que José “N” cumplirá en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 12, en el estado de Guanajuato. El plazo determinado para la investigación complementaria es de tres meses, periodo durante el cual la Fiscalía podrá ampliar y fortalecer su caso con nuevas diligencias.

Detenido en Sinaloa y sus relación con un jefe de plaza del CJNG también arrestado

Durante un operativo llevado a cabo por la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional y la FGR se obtuvo la detención de "El Charro" en Aguascalientes, hermano de "El Gordo". (@/GabSeguridadMX) Crédito: Gabinete de Seguridad

La detención de José “N” se produjo en días recientes en el municipio de Jesús María, de Aguascalientes, como resultado de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En la acción los elementos de seguridad aseguraron marihuana, cartuchos de diversos calibres, un cargador, un objeto señalado como una granada de fragmentación y otros objetos.

Infobae México pudo conocer que “El Gordo” es hermano de Armando Nava, alias “El Charro”, jefe de plaza del CJNG que fue detenido en este mismo estado el pasado 31 de octubre.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, su captura se efectuó durante la madrugada en un operativo conjunto de fuerzas federales en el que localizaron a Armando Nava y a dos de sus colaboradores, identificados como José Manuel “N” y José “N”.

En la acción los elementos también aseguraron un arsenal y diversos artículos, entre los que se encontraba un rifle Kaltec calibre 5.56, 200 cartuchos de diversos calibres, uniforme táctico con las siglas del CJNG, y otros objetos.

| SSPC

Infobae México pudo conocer que “El Charro” es identificado como jefe regional del cártel en Aguascalientes y es considerado principal generador de violencia en el estado. Sus principales funciones eran encargarse de la distribución de drogas, extorsión, secuestros y homicidios.