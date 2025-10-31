México

Capturan en Aguascalientes a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG y presunto brazo derecho de “El Mencho”

El operativo, donde también se detuvo a dos personas que acompañaban al líder criminal, se llevó a cabo durante la madrugada del viernes 31 de octubre

Armando "N" también es reconocido
Armando "N" también es reconocido como presunto "hombre de confianza" del líder del CJNG: Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" | SSPC

El Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer la captura de Armando “N”, apodado como “El Charro” o “El Chirris” e identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Aguascalientes. Además, versiones preliminares lo ubican como posible “brazo derecho” de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, para lograr el tráfico y distribución de drogas, extorsiones, secuestros y otros delitos en la entidad.

Junto a Armando “N” fueron aprehendidos dos cómplices más de este líder criminal: José Manuel “N” y José “N”, y a quienes también se les aseguraron los siguientes objetos:

  • Dos inmuebles utilizados como puntos de operación y resguardo criminal
  • Dinero en efectivo
  • Armamento (aún sin especificar)
  • Municiones
  • Drogas (aún sin especificar)

Hasta el momento, fuentes consultadas por Infobae México destacan que este sujeto responde al nombre de Armando Nava Gallegos.

"El Charro" o "El Chirris", además de jefe de plaza del CJNG, es considerado como un hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" | X / @_LuceroAlvarez

El operativo de madrugada: sacaron a “El Charro” de su guarida criminal

La información e imágenes preliminares detallan que las tareas de seguridad para detener a Nava Gallegos iniciaron cerca de las 04:00 horas de la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025. En dichas acciones, participaron elementos del Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR) Y Guardia Nacional (GN).

Sobre esa misma línea, diversos medios locales describen a “El Charro” como un sicario fuera de los reflectores de la ola de violencia y criminalidad que ha encabezado el cártel al que pertenece actualmente.

Narcobloqueos en Aguascalientes: el aviso previo del CJNG

La detención de 18 presuntos integrantes del CJNG en el municipio de Rincón de Romos desató una serie de actos violentos que alteraron la seguridad en la región el pasado 26 de julio de 2025. Como reacción al operativo, grupos delictivos realizaron bloqueos carreteros y quemaron vehículos, lo que obligó a las autoridades a reforzar los dispositivos de vigilancia para proteger a la población y restablecer el orden.

El aseguramiento y la captura
El aseguramiento y la captura de 18 presuntos miembros del CJNG se dio después de una serie de narcobloqueos registrados en las zonas de Rincón de Olmos y Pabellón Hidalgo | SSPC

El despliegue fue resultado de una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes y la Policía Estatal, con apoyo aéreo para realizar reconocimientos en zonas rurales. La operación se centró en un punto identificado como campamento clandestino, presuntamente utilizado por miembros de la delincuencia organizada.

Durante el operativo, los agentes localizaron a varios sujetos armados con armas de alto poder, quienes fueron detenidos en el lugar. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la captura de 18 personas, así como el aseguramiento de un arsenal compuesto por:

  • 20 armas de fuego
  • Un aditamento lanzagranadas
  • 28 chalecos tácticos
  • Cascos
  • Cargadores
  • Cartuchos
  • Fornituras
  • Un kilo de polvo blanco
La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes confirmó la detención de 18 personas a las cuales también se les aseguraron armas y equipo táctico | X / @hidrocaIido

Uno de los detenidos resultó herido durante la intervención y fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica. Todos los arrestados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Tras la detención del grupo armado, se registraron acciones de represalia por parte de células delictivas, las cuales realizaron bloqueos en vías de comunicación y prendieron fuego a vehículos en distintos puntos del municipio.

