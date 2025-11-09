México

Panqué de vainilla con fresas, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

La tendencia por la alimentación saludable ha impulsado la creación de propuestas novedosas en el ámbito de la repostería fitness

Panqué de vainilla con fresas,
Panqué de vainilla con fresas, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

La tendencia por la alimentación saludable ha impulsado la creación de propuestas novedosas en el ámbito de la repostería fitness.

Una de las recetas que empieza a ganar terreno es el panqué de vainilla con fresas sin harina, una alternativa orientada a quienes siguen un régimen para aumentar masa muscular y controlar el peso corporal.

Este postre surge como una respuesta a la demanda de opciones que prioricen el aporte proteico sin dejar de lado el sabor y la textura tradicional de los bizcochos.

Ingredientes pensados para el rendimiento
Ingredientes pensados para el rendimiento físico: la mejor receta de panqué sin harina

Ingredientes pensados para el rendimiento físico: la mejor receta de panqué sin harina

El panqué de vainilla con fresas basa su estructura en ingredientes funcionales. Integra plátano maduro, proteína en polvo sabor vainilla, huevo, yogur griego natural, almendra molida y fresas frescas cortadas.

La incorporación de plátano y almendra molida permite evitar el uso de harinas refinadas, lo que reduce el índice glucémico del producto final y proporciona una fuente sostenida de energía. Además, la proteína en polvo aumenta el valor nutricional, propiciando la recuperación muscular tras la actividad física.

La receta emplea también sustitutos bajos en calorías frente al azúcar común, como el eritritol o la stevia, elementos que han sido recomendados por expertos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. El uso de huevo y yogur griego incrementa el aporte de proteínas y grasas saludables, facilitando una textura húmeda y esponjosa, con un perfil nutricional equilibrado.

Proceso de elaboración paso a
Proceso de elaboración paso a paso de panqué de vainilla con fresas sin harina

Proceso de elaboración paso a paso de panqué de vainilla con fresas sin harina

Preparar el panqué fitness de vainilla y fresas requiere seguir una serie de etapas precisas para conseguir la textura y el sabor que caracterizan este tipo de repostería saludable.

  1. Precalentar el horno a 180°C (356°F).
  2. Engrasar un molde adecuado para panqué o cubrir con papel vegetal resistente.
  3. Mezclar en un recipiente los ingredientes secos: almendra molida, proteína en polvo de vainilla, endulzante bajo en calorías, polvo para hornear y una pizca de sal.
  4. Batir en otro recipiente los huevos, el yogur griego, el plátano previamente triturado y el extracto de vainilla.
  5. Unificar las mezclas secas y húmedas hasta obtener una masa homogénea.
  6. Integrar las fresas en cubos sin romper completamente la fruta.
  7. Verter todo en el molde preparado y decorar la superficie con trozos adicionales de fresa.
  8. Hornear durante 35 minutos, verificando la cocción con un palillo.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar para conservar la estructura y evitar que el panqué se desmorone.
Aporte nutricional de este panqué
Aporte nutricional de este panqué de vainilla con fresas sin harina

Este postre es apto para desayunos rápidos o como refrigerio después del entrenamiento. Su modo de preparación rápida y la facilidad para conseguir ingredientes lo vuelven una opción accesible.

Aporte nutricional de este panqué de vainilla con fresas sin harina

Este panqué contiene altas cantidades de proteínas y grasas saludables, con un bajo contenido de azúcares y carbohidratos simples. Una porción de este alimento puede aportar entre 8 y 12 gramos de proteína, dependiendo de la cantidad de proteína en polvo y yogur empleado en la receta.

La combinación de fibras provenientes de la almendra y el plátano, además de los antioxidantes presentes en las fresas frescas, contribuye al fortalecimiento muscular y ayuda en el control del apetito.

Los especialistas sugieren consumir este tipo de panqué en el desayuno o después de realizar ejercicio físico intenso para favorecer la reparación muscular y mantener niveles de energía estables a lo largo del día. Puede acompañarse de cafés, infusiones o bebidas vegetales, y resulta compatible con dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas.

