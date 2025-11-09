México

Lupillo Rivera defiende ante Gustavo Adolfo Infante los pasajes más polémicos de su historia con Belinda

El cantante abordó los fragmentos más controvertidos de su libro autobiográfico ‘Tragos amargos’

Lupillo Rivera defendió los pasajes más polémicos de su relación con Belinda. Crédito: El Minuto que cambio mi destino, YouTube

La polémica entre Lupillo Rivera y Belinda parece no tener fin. Luego de que la cantante interpusiera acciones legales en su contra por hablar de su vida privada, el intérprete de "Tragos amargos" volvió a defender públicamente su versión sobre aquel romance que marcó una de las etapas más comentadas en el mundo del espectáculo.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el cantante abordó los fragmentos más controvertidos de su libro autobiográfico Tragos amargos, donde dedica varios pasajes a su relación con Belinda. El periodista le cuestionó si no había cruzado una línea al narrar su “primera noche” con la intérprete de Cactus, a lo que Rivera respondió con una mezcla de risa y serenidad.

“Cada quien piensa las cosas como las quiere pensar y eso define mucho a la persona que lo está pensando o divulgando”, explicó. “Hay gente que escucha la palabra ‘íntima’ y se brincan a las posiciones, pero la palabra tiene muchos significados”.

Belinda y Lupillo Rivera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Infante leyó un fragmento del libro en el que Rivera relata que la cantante lo invitó a quedarse en su casa tras una cena y una larga velada. En el texto, el músico describe aquel momento como “un grato recuerdo, alocado, como un tesoro para el resto de mis días”. Ante la lectura, el periodista le preguntó si realmente fue una experiencia maravillosa, pero el “Toro del Corrido” evadió la respuesta con humor:

“Tú sabes, yo no puedo responder eso. Tú eres lector, tú tienes que imaginártelo a tu manera”.

Las declaraciones del cantante reavivaron el debate en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron que volviera a exponer detalles sobre su relación con la artista, mientras otros defendieron su derecho a contar su propia versión de los hechos.

Las declaraciones del cantante reavivaron el debate en redes sociales. (Imagen Televisión, YouTube)

Durante la charla, Infante también tocó otro de los temas más recordados: el famoso tatuaje del rostro de Belinda que Lupillo se hizo durante su relación. Ante los rumores de que la cantante habría “obligado” a sus parejas a tatuarse algo en su honor, el intérprete fue tajante:

“No, nunca nos obligamos a nada. Todo lo hacíamos porque me querías y te quería”. Rivera incluso reveló que fue él quien tomó la iniciativa: “Le llamé desde Las Vegas y le dije: ‘Voy a tatuarme tu rostro’. Ella me respondió: ‘No lo hagas, no debes de hacer eso’. Pero ya lo había decidido”.

A pesar de las críticas, Lupillo Rivera sostiene su postura: asegura que su libro no busca dañar a nadie, sino retratar con honestidad los momentos que marcaron su vida personal y artística, incluso aquellos que aún hoy generan controversia.

(IG: @saleelsoltv)

