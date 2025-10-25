México

Lupillo Rivera niega que las fotos con Belinda hayan sido tomadas por él: “Nunca agarré mi celular”

El intérprete de regional mexicano asegura que las menciones sobre la cantante de “Cactus” en su libro son parte de su vida personal

Por Jazmín González

Durante la presentación en la Ciudad de México de su libro Tragos Amargos, Lupillo Rivera abordó la polémica sobre la inclusión de fotografías en su autobiografía.

‘El toro del corrido’, como también se le conoce al cantante, explicó que, para evitar mayores controversias legales, existen dos versiones distintas de su obra: una para México y otra para Estados Unidos.

“El (libro) de México tiene diferentes fotos. Son fotos que no hay de ciertas personas. No, no fue por miedo, sino por las leyes que existen (en México).

Las fotos que Lupillo Rivera incluyó en su libro habrían sido tomadas por Belinda

En la misma conferencia de prensa, el cantante de regional mexicano se refirió a la naturaleza de las imágenes que poseía de la intérprete de “Cactus”, asegurando que fue ella quien se las tomaba y se las enviaba.

“Todas las fotos y los videos, y los recuerdos que tengo yo de ella, ella se las tomaba y ella me las mandaba a mí. Yo nunca agarré mi celular y tomar una selfie, no”, declaró a la periodista Paty Chapoy para Ventaneando.

Mientras que, al ser cuestionado directamente por la conductora de TV Azteca sobre el tipo de vínculo que mantuvo con Belinda, Rivera respondió sin titubeos: “Una relación sentimental que duró siete meses”.

La disputa legal entre Belinda y Lupillo Rivera tras la publicación del libro “Tragos amargos”

La disputa legal entre los cantantes ha escalado con la reciente contrademanda presentada por el hermano de Jenni Rivera, quien acusa a la artista de incurrir en presunta falsedad de declaraciones en el proceso judicial que involucra denuncias de violencia de género y digital.

Según la información proporcionada por el abogado de Lupillo Rivera en De Primera Mano, la denuncia original de Belinda contra Lupillo Rivera incluyó la afirmación de que ambos mantuvieron una relación sentimental, pero en la solicitud de medidas de protección, la cantante habría modificado su versión.

“Primero dice Belinda, en su denuncia, que tuvo una relación de carácter sentimental con Lupillo Rivera. Luego, para obtener las medidas de protección, dice que nada más tuvo una relación de carácter laboral. Ya hay una falsedad“, detalló.

A pesar de la controversia, Belinda no ha realizado declaraciones públicas sobre el supuesto romance que tuvo con Lupillo Rivera. Mientras que, el representante legal del cantante argumentó que las menciones que el ‘Toro del corrido’ hizo sobre la artista en su libro autobiográfico Tragos Amargos, responden el derecho que tiene su cliente de relatar aspectos de su vida personal.

