Top 10 Prime Video México: las películas más populares del momento que se roban la atención del público

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

Cada semana, millones de cinéfilos determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Prime Video. Esta lista destaca las películas que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de México.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en México

1. Culpa nuestra

Gabriel Guevara y Nicole Wallace en 'Culpa nuestra' (Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

2. Respira (Breathe)

"Respira" se mete en el ranking de las mejores películas de Prime Video en México. (Prime Video)

El suministro de aire es escaso en un futuro cercano, lo que obliga a una madre y una hija a luchar para sobrevivir cuando dos extraños llegan desesperados por un refugio oxigenado.

3. Invasión: el fin de los tiempos

"Invasión: el fin de los tiempos" se mete en el ranking de las mejores películas de la plataforma en México. (Prime Video/YouTube)

La llegada de una especie alienígena a la Tierra pone en peligro a toda la humanidad. Sigue los acontecimientos a través de la perspectiva de cinco personas que, desde diferentes lugares del mundo, se esfuerzan por dar sentido al caos que las rodea.

4. Edén (Eden)

"Edén" se mete en el ranking de los mejores filmes en la plataforma en México. (Prime Video)

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

5. Culpa tuya

En un mundo donde el amor enfrenta una oposición implacable, Nick y Noah tendrán que enfrentarse a su familia, amigos y a la sociedad para proteger su vínculo prohibido. ¿Su amor podrá resistir la prueba definitiva o la presión los separará? (Prime Video)

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

6. Culpa mía

Nicole Wallace y Gabriel Guevara encabezan el reparto de la película basada en el primer libro de la exitosa trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía “Culpables” de Mercedes Ron.

7. Chucky

"Chucky" se queda con el séptimo sitio del ranking mexicano. (Star Plus)

Después de que un muñeco vintage de Chucky aparece en una venta de patio suburbana, una ciudad estadounidense se ve sumida en el caos, luego de que una serie de crímenes horribles comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de la ciudad. Mientras tanto, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de los acontecimientos así como los orígenes no contados del malvado muñeco.

8. Shrek

"Shrek" se queda con la octava posición del ranking mexicano. (Netflix)

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad.

Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

9. Juego sucio (Play Dirty)

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

10. Alicia en el país de las pesadillas (Alice in Terrorland)

"Alicia en el país de las pesadillas" se mete en el décimo sitio del listado. (Prime Video)

Alice, aún enfrentando la reciente muerte de sus padres, se traslada a la vivienda de su abuela, ubicada en una zona boscosa y apartada. Al instalarse en ese entorno, la joven comienza a percibir la influencia de entidades sombrías, lo que revela la presencia de fuerzas oscuras actuando en el lugar.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.