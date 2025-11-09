El Buen Fin: estas son las recomendaciones de la Profeco para hacer rendir el dinero

Comparar precios y revisar el historial de descuentos ayuda a identificar verdaderas oportunidades durante El Buen Fin, según Profeco. | Foto: X @ElBuenFin

El inicio de El Buen Fin representa para millones de consumidores mexicanos una ocasión esperada para acceder a descuentos y promociones en productos largamente deseados. Sin embargo, la posibilidad de aprovechar estas ofertas puede transformarse en un riesgo para la estabilidad financiera si no se actúa con responsabilidad y previsión, según advierte la Revista del Consumidor de la Profeco.

La temporada de rebajas se presenta como una oportunidad para renovar artículos indispensables o adelantar compras, pero la falta de planificación puede derivar en compras impulsivas que, lejos de beneficiar la economía personal, generan compromisos financieros de largo plazo. La Profeco subraya que las ofertas deben contribuir al bienestar económico, no ponerlo en peligro.

Entre las recomendaciones principales para este Buen Fin, la Revista del Consumidor de la Profeco aconseja definir con claridad las necesidades antes de realizar cualquier compra, ya sea en tiendas físicas o en línea. Elaborar una lista realista de productos realmente necesarios y cuestionar si el deseo de adquirirlos responde a una necesidad genuina o solo a un impulso, ayuda a evitar la acumulación de objetos que no aportan valor y terminan olvidados.

La Profeco aconseja calcular el presupuesto disponible y no exceder la capacidad de endeudamiento durante la temporada de rebajas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Comparar precios es otro paso esencial. La publicación señala que no todos los descuentos reflejan verdaderas oportunidades: es fundamental revisar el historial de precios y explorar distintas tiendas o plataformas para confirmar que la oferta es auténtica. En ocasiones, lo que aparenta ser una ganga puede convertirse en un gasto innecesario.

La planificación del presupuesto ocupa un lugar central en las recomendaciones de la Profeco. Calcular el dinero disponible, considerar los pagos ya programados para el mes y evitar exceder la capacidad de endeudamiento son medidas clave para mantener unas finanzas sanas. Excederse en las deudas puede comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

Respecto a las compras a meses sin intereses (MSI), la Profeco advierte que, aunque resultan atractivas, es imprescindible verificar que el producto cuente con un descuento real y no se trate de su precio habitual disfrazado. Adquirir bienes a crédito sin contar con ahorros o sin que sean indispensables puede derivar en deudas difíciles de saldar.

Elaborar una lista realista de productos necesarios evita la acumulación de objetos innecesarios y protege la economía personal. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La publicación también recomienda liquidar las deudas existentes antes de asumir nuevos compromisos financieros. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, el 42% de la población considera que su nivel de endeudamiento es moderado, mientras que un 10% lo percibe como alto. En este contexto, la Profeco enfatiza que evitar el sobreendeudamiento constituye la mejor inversión posible.

El sobreendeudamiento y la falta de previsión, según la Profeco, afectan directamente la salud financiera. Reconocer estos riesgos y actuar con responsabilidad permite que El Buen Fin se convierta en una verdadera oportunidad de ahorro y bienestar, en lugar de ser el origen de dificultades económicas.