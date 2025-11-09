México

El Buen Fin: estas son las recomendaciones de la Profeco para hacer rendir el dinero

La temporada de descuentos más esperada puede convertirse en un desafío económico si no se toman precauciones

Guardar
Comparar precios y revisar el
Comparar precios y revisar el historial de descuentos ayuda a identificar verdaderas oportunidades durante El Buen Fin, según Profeco. | Foto: X @ElBuenFin

El inicio de El Buen Fin representa para millones de consumidores mexicanos una ocasión esperada para acceder a descuentos y promociones en productos largamente deseados. Sin embargo, la posibilidad de aprovechar estas ofertas puede transformarse en un riesgo para la estabilidad financiera si no se actúa con responsabilidad y previsión, según advierte la Revista del Consumidor de la Profeco.

La temporada de rebajas se presenta como una oportunidad para renovar artículos indispensables o adelantar compras, pero la falta de planificación puede derivar en compras impulsivas que, lejos de beneficiar la economía personal, generan compromisos financieros de largo plazo. La Profeco subraya que las ofertas deben contribuir al bienestar económico, no ponerlo en peligro.

Entre las recomendaciones principales para este Buen Fin, la Revista del Consumidor de la Profeco aconseja definir con claridad las necesidades antes de realizar cualquier compra, ya sea en tiendas físicas o en línea. Elaborar una lista realista de productos realmente necesarios y cuestionar si el deseo de adquirirlos responde a una necesidad genuina o solo a un impulso, ayuda a evitar la acumulación de objetos que no aportan valor y terminan olvidados.

La Profeco aconseja calcular el
La Profeco aconseja calcular el presupuesto disponible y no exceder la capacidad de endeudamiento durante la temporada de rebajas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Comparar precios es otro paso esencial. La publicación señala que no todos los descuentos reflejan verdaderas oportunidades: es fundamental revisar el historial de precios y explorar distintas tiendas o plataformas para confirmar que la oferta es auténtica. En ocasiones, lo que aparenta ser una ganga puede convertirse en un gasto innecesario.

La planificación del presupuesto ocupa un lugar central en las recomendaciones de la Profeco. Calcular el dinero disponible, considerar los pagos ya programados para el mes y evitar exceder la capacidad de endeudamiento son medidas clave para mantener unas finanzas sanas. Excederse en las deudas puede comprometer la estabilidad financiera a largo plazo.

Respecto a las compras a meses sin intereses (MSI), la Profeco advierte que, aunque resultan atractivas, es imprescindible verificar que el producto cuente con un descuento real y no se trate de su precio habitual disfrazado. Adquirir bienes a crédito sin contar con ahorros o sin que sean indispensables puede derivar en deudas difíciles de saldar.

Elaborar una lista realista de
Elaborar una lista realista de productos necesarios evita la acumulación de objetos innecesarios y protege la economía personal. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La publicación también recomienda liquidar las deudas existentes antes de asumir nuevos compromisos financieros. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera 2023, el 42% de la población considera que su nivel de endeudamiento es moderado, mientras que un 10% lo percibe como alto. En este contexto, la Profeco enfatiza que evitar el sobreendeudamiento constituye la mejor inversión posible.

El sobreendeudamiento y la falta de previsión, según la Profeco, afectan directamente la salud financiera. Reconocer estos riesgos y actuar con responsabilidad permite que El Buen Fin se convierta en una verdadera oportunidad de ahorro y bienestar, en lugar de ser el origen de dificultades económicas.

Temas Relacionados

El Buen Fin Profeco Endeudamiento DescuentosFinanzas PersonalesDineroDeudasmexico-noticias

Más Noticias

Gobernador de Michoacán recuerda a su padre tras asesinato de Carlos Manzo: “Un pasado que muchos compartimos”

“El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos”, expresó Alfredo Ramírez Bedolla

Gobernador de Michoacán recuerda a

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

El portero cementero se perderá partidos importantes en liguilla y la Copa Intercontinental

Filtran que Kevin Mier sufrió

General Trevilla Trejo detalla el “Plan Paricutín” para blindar Michoacán contra el crimen organizado

Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan por la Justicia y la Paz, una estrategia integral que busca atender las causas sociales de la violencia

General Trevilla Trejo detalla el

Golpe a la reventa: policía de la CDMX realizó operativo durante el concierto de Guns N’ Roses

Los patrullajes hechos en las inmediaciones del Estadio GNP derivaron en más de 20 detenciones

Golpe a la reventa: policía

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

La sexta semana del reality se convierte en un punto de inflexión con deportistas en riesgo

Exatlón México: quién sale eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad desplegará casi

Gabinete de Seguridad desplegará casi 2 mil unidades federales en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién sale eliminado

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 9 de noviembre

Las series más vistas en Prime Video México para pasar horas frente a la pantalla

La Granja VIP: sigue la tarde de los granjeros este 9 de noviembre antes de la eliminación

Molotov responde a críticas de José Ramón López Beltrán destrozando e insultando el legado de AMLO

Yamileth, una de las novias de Alex Marín, revela el pequeño pago que recibía del productor de cine para adultos

DEPORTES

Filtran que Kevin Mier sufrió

Filtran que Kevin Mier sufrió fractura de tibia tras golpe de Carrasquilla en el Cruz Azul vs Pumas

Así se disculpó “Coco” Carrasquilla con Kevin Mier tras fuerte golpe que le habría provocado una fractura

Triple artillería: Paulinho, Hormiga y Joao Pedro comparten la corona de goleo

Gol agónico de Chicharito da triunfo a Chivas y estallan las redes sociales con divertidos memes

Así fue el emotivo recibimiento de Japón a la Selección Mexicana tras ganar su primer partido en el Mundial Sub-17