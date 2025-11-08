México

CONAVI anuncia nueva fase del programa Vivienda para el Bienestar: conoce cómo participar en la tercera etapa de selección

El propósito es apoyar a más familias a acceder a una vivienda digna y sustentable mediante financiamiento a tasa cero

El propósito es apoyar a
El propósito es apoyar a más familias a acceder a una vivienda digna y sustentable mediante financiamiento a tasa cero

El Gobierno de México anunció el arranque de la tercera etapa de selección de beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) que busca reducir el rezago habitacional en el país y garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información publicada en el portal Avisos Bienestar, el proceso de selección iniciará el 10 de noviembre y se realizará exclusivamente en línea, a través del sitio oficial pvb.conavi.gob.mx.

Este programa ofrece financiamiento a tasa cero, es decir, sin intereses, con el objetivo de facilitar la adquisición, construcción o mejora de viviendas seguras y sustentables.

Cómo participar en la nueva fase del programa

Las personas interesadas en ser consideradas para esta tercera etapa deberán seguir tres pasos esenciales:

  1. Ingresar al portal oficial pvb.conavi.gob.mx el 10 de noviembre.
  2. Consultar el mapa de módulos disponibles para la selección de beneficiarios.
  3. Preparar la documentación requerida, que incluye identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio reciente.
El Gobierno de México, a través de la CONAVI, puso en marcha la tercera etapa del programa Vivienda para el Bienestar, que ofrece financiamiento a tasa cero para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a una vivienda digna y sustentable

La CONAVI recomendó a los solicitantes verificar que toda la información personal esté correcta antes de iniciar el registro y, sobre todo, no compartir datos en sitios no verificados, con el fin de evitar fraudes o robo de información.

Un programa para reducir el rezago habitacional

El programa Vivienda para el Bienestar forma parte de la estrategia federal para mejorar la calidad de vida en comunidades rurales y urbanas, impulsando el desarrollo de viviendas seguras, sustentables y con acceso a servicios básicos.

Además de atender a sectores en condiciones de vulnerabilidad, el programa busca promover la autoconstrucción asistida, el uso de materiales sostenibles y la creación de espacios que fomenten el bienestar familiar y comunitario.

Requisitos principales

Para participar en esta nueva fase, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos:

  • CURP actualizada.
  • Identificación oficial vigente.
  • Comprobante de domicilio reciente.
El Gobierno de México, a través de la CONAVI, puso en marcha la tercera etapa del programa Vivienda para el Bienestar, que ofrece financiamiento a tasa cero para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a una vivienda digna y sustentable

El proceso de registro y selección se llevará a cabo únicamente a través del portal oficial de CONAVI, y los resultados se publicarán de forma transparente conforme a los criterios del programa.

Con esta tercera etapa, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar el acceso equitativo a una vivienda digna, fortaleciendo así uno de los pilares fundamentales del bienestar social: un hogar seguro y accesible para todas y todos.

Fátima, de 19 años, desapareció

Garitas de Tijuana: cuál es

Narcomantas para el CJNG, empresarios

Sheinbaum acuerda con Macron agenda

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la
Narcomantas para el CJNG, empresarios

Joanna Vega-Biestro reaparece tras la

Agenda NBA en vivo: Chicago

