México

¿Cómo conseguir que las tortas de papa salgan en el punto perfecto?

Descubre los trucos de profesionales para obtener resultados sorprendentes, desde la elección de ingredientes hasta el manejo del fuego

Guardar
La torta de papa perfecta
La torta de papa perfecta requiere dominar técnicas de cocción y elegir ingredientes de calidad para lograr la textura ideal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortas de papa son mucho más que un plato sencillo, pues so capaces de despertar debates sobre cómo hacer que queden en el punto perfecto, ya que encierran varios secretos que separan a los principiantes de los verdaderos expertos.

Además, existen diferentes variantes que van desde un torta de papá cremosa por dentro y apenas cuajada, hasta la versión seca y dorada ideal para un picnic, sin olvidar la tradicional discusión: ¿con cebolla o sin cebolla?

El debate sobre la torta
El debate sobre la torta de papa incluye variantes con cebolla, chorizo colorado o vegetales asados, adaptándose a todos los gustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Secretos para lograr una torta de papa perfecta

El secreto para una torta de papa en su punto radica en entender los procesos y adaptar la receta al gusto propio. La base siempre es la misma: papas y huevos. Sin embargo, la técnica para obtener la textura ideal puede variar.

El chef Dani García, quien cuenta con tres estrellas Michelin, se recomienda confitar las papas en aceite de oliva y cocinarlas a fuego bajo, permitiendo que se deshagan parcialmente y absorban el sabor del aceite.

Mientras tanto, el huevo se bate y se mezcla con las papas calientes para que empiece una pre-cocción antes de volcar la preparación en una sartén templado, no demasiado caliente.

La receta de torta de
La receta de torta de papa incluye papas, huevos, aceite de oliva, sal, pimienta y opcionalmente cebolla o chorizo colorado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

De esa forma, se garantiza una cocción gradual, evitando que la torta se dore en exceso y posibilitando un interior cremoso o completamente cuajado.

Asimismo, se recomienda cocinar la torta a fuego bajo y girarla con decisión, usando un plato o tapa, es crucial para lograr que se mantenga entera y con el punto deseado.

Cabe mencionar que la elección de la sartén también influye: uno chico produce tortillas altas y jugosas, mientras que uno grande permite una versión más fina y rápida. Se le puede sumar cebolla, chorizo colorado o incluso vegetales asados o papas de paquete.

El paso a paso para
El paso a paso para la torta de papa perfecta destaca la importancia de cortar las papas en rodajas medianas y confitarlas sin dorar. Foto: el gourmet

Receta para que las tortas de papa queden en su punto

Ingredientes

  1. 1 kg de papas
  2. 5-6 huevos grandes
  3. 1 cebolla mediana (opcional)
  4. 200 ml de aceite de oliva (o mezcla, o de maíz, según preferencia)
  5. Sal a gusto
  6. 100 g de chorizo colorado (opcional)
  7. Pimienta a gusto

Paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en rodajas medianas (ni muy finas ni gruesas).
  2. Si sumás cebolla, pelarla y cortarla en cubos pequeños.
  3. Calentar el aceite en una sartén grande y confitar las papas (y la cebolla, si la incorporás) a fuego bajo, removiendo de vez en cuando para que no se doren, durante unos 20 minutos. Deberían quedar tiernas y algo deshechas.
  4. Retirar las papas del aceite y colocarlas en un bol con papel absorvente para quitar el exceso de grasa.
  5. Batir los huevos con sal y pimienta. Agregar las papas calientes (y la cebolla). Mezclar bien; el huevo debe empezar a coagularse levemente.
  6. (Si usás chorizo colorado o vegetales asados, mezclalos en este momento).
  7. Calentar a fuego muy bajo un sartén más pequeño, con apenas un poco de aceite. Vaciar la mezcla por porciones y dejar cocinar suavemente.
  8. Cuando los bordes estén firmes pero el centro todavía cuajado, dar la vuelta a la torta. Cocinar 2-3 minutos adicionales.

Temas Relacionados

Tortas de papapapasRecetaSecretos de la cocinamexico-entretenimiento

Más Noticias

El truco de cocina que alarga la vida del cilantro (y no es el refrigerador)

Un método sencillo prolonga la frescura de tus hojas verdes favoritas sin complicaciones ni desperdicio innecesario en la cocina

El truco de cocina que

¿Quiénes recibirán aguinaldo de 40 días y cuándo caerá el pago?, esto sabemos

El documento oficial detalla que esta medida corresponde a los trabajadores amparados por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

¿Quiénes recibirán aguinaldo de 40

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Miguel Trujillo de Ita fue el legislador que propuso castigar con hasta seis años de prisión a quienes hagan este tipo de elogio

Morenista propone castigar con prisión

Cuáles son los códices que reclama México y qué otros bienes culturales han sido recuperados de Francia

La política mexicana de recuperación del patrimonio ha incluido la repatriación de objetos arqueológicos provenientes de Francia

Cuáles son los códices que

Profepa atiende derrame de aceite cerca de manglar en Baja California Sur

La dependencia detectó el material en Puerto San Carlos, Comondú

Profepa atiende derrame de aceite
MÁS NOTICIAS

NARCO

Morenista propone castigar con prisión

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Eleazar Gómez

La Granja VIP: Eleazar Gómez asegura que su traición no será predecible

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Tigres vs San Luis, IA

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos