México

¿Sí era para él? Ángela Aguilar usa su canción “Inevitable” con Nodal y reaviva teorías sobre su historia de amor

La joven inició su gira musical por Estados Unidos

Ángela Aguilar y Christian Nodal.
Ángela Aguilar y Christian Nodal. (YouTube)

El regreso de Ángela Aguilar a los escenarios no sólo marcó una nueva etapa profesional, sino también reavivó viejas teorías sentimentales.

El pasado 6 de noviembre, la cantante mexicana compartió un video en Instagram para anunciar el inicio de su gira Libre Corazón en Estados Unidos, pero lo que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañarlo.

Se trata de Inevitable, un tema que estrenó en 2021 y que, según algunos fans, habría sido una indirecta para Christian Nodal en ese entonces.

En el clip, se puede ver a Ángela y Nodal descendiendo de un avión privado en Texas. Luego, el cantante de “Botella tras botella” la acompaña hasta la camioneta que la lleva al recinto del concierto, le da un abrazo, un beso y una especie de bendición antes de despedirse.

La publicación rápidamente acumuló comentarios, pues los usuarios notaron que de fondo sonaba “Inevitable”, la balada melancólica que Aguilar lanzó justo en la época en que Nodal mantenía su relación con Belinda.

Por años se rumoró que esa melodía era para él (IG angela_aguilar)

La historia detrás de Inevitable y las teorías que la rodean

Desde su lanzamiento en 2021, Inevitable llamó la atención por su letra cargada de desamor. En ella, Ángela Aguilar canta:

“Me es inevitable el pensarte tanto / Y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato”.

Ángela Aguilar y Nodal se
Ángela Aguilar y Nodal se dejaron ver enamorados en Monterrey. (Captura de pantalla)

Otros versos, como “Lo triste es que el despecho me acerca más a ti / Sabiendo que jamás darás lo mismo que te di”, llevaron a algunos seguidores a sospechar que la joven artista expresaba sentimientos por alguien inalcanzable o que no correspondía su amor.

A esto se sumó que tiempo después se filtró un fragmento inédito de una canción de Nodal, que muchos interpretaron como respuesta indirecta:

“El tiempo me ha cambiado y no fue cambiado / si te soy sincero ando todo asustado / pensando en lo nuestro, el tiempo que ha pasado...”.

Aunque nunca lanzó oficialmente el tema, ese fragmento alimentó las teorías de una conexión musical entre ambos, incluso antes de que confirmaran su relación años después.

En su momento usuarios sintieron que se mandaban indirectas (Tiktok/yotelocuentoof)

El video con Nodal y el regreso de una canción del pasado

Cuatro años después del estreno de Inevitable, Ángela Aguilar volvió a usar la canción en un contexto completamente distinto: ahora como esposa de Christian Nodal.

En su publicación del 6 de noviembre, escribió una dedicatoria discreta, pero los usuarios no tardaron en notar la carga simbólica de incluir precisamente ese tema.

El uso de la canción reavivó la discusión sobre el vínculo entre ambos artistas y cómo su relación pudo haberse gestado mucho antes de lo que se pensaba.

