Critican a Nodal por acompañar y darle “la bendición” a Ángela Aguilar en el inicio de su gira

La cantante iició su gira ‘Libre Corazón’ en Texas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar marcó el inicio de su gira ‘Libre Corazón’ el jueves 7 de noviembre en Estados Unidos, una fecha envuelta en expectativas y polémica. La cantante compartió en sus redes sociales un video que documentó el apoyo de su ahora esposo, Christian Nodal, quien estuvo presente antes de su primer concierto. Nodal le dio un beso, un abrazo y su “bendición” antes de subirse a la camioneta que la llevaría al recinto de la presentación.

La publicación, donde ambos descendieron de un avión privado en Texas y se desplazaron juntos hacia el vehículo, generó una ola de comentarios en plataformas digitales. Usuarios de Instagram y TikTok expresaron diversas opiniones sobre la pareja, aludiendo tanto a la vida personal de los músicos como a la estrategia de promoción.

Ángela Aguilar compartió un video donde se le ve junto a su esposo, Christian Nodal, previo al arranque de su tour en EEUU. (Instagram)

“Este hombre estuvo más presente en la pubertad de esta niña que en la infancia de su hija“, ”Nodal haciendo de todo menos buscar a Inti“, “El papá del año”, “No puede usar su avión para ir a ver a su hija pero si para acompañar a Ángela“, ”Así debería de acompañar a su hija“, “Cuidando más a la esposa”, son algunos de los comentarios que se leen en plataformas como TikTok.

Cabe señalar que en esta ocasión el intérprete de “Amé”, no estuvo presente en el concierto de Ángela, ya que también se encuentra de tour por Estados Unidos.

Por otro lado, la gira ‘Libre Corazón’ de Ángela comenzó en el recinto The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas. Pese a la visibilidad mediática de la menor de la Dinastía Aguilar y los esfuerzos promocionales, incluidos paquetes especiales de cuatro boletos y facilidades de pago, persistió una marcada disponibilidad de entradas en las horas previas al evento. Seguidores y detractores difundieron capturas de pantalla sobre la amplia oferta de asientos en sitios oficiales de boletería, situación reportada meses antes por la prensa tras anunciarse las primeras 15 fechas de la gira.

Nodal no acudió al show de Ángela debido a que él también está de gira. (@angelitasvipps)

Durante el espectáculo, Ángela Aguilar apostó por un enfoque escénico con elementos teatrales, músicos clásicos y la inclusión de un bailarín en temas como “El Equivocado”. Algunos usuarios, según comentarios en redes sociales, señalaron similitudes entre el nuevo show y el propuesto anteriormente por Julieta Cazzu, expareja de Nodal durante su gira titulada “Latinaje”. Pues la cantante argentina presentó un espectáculo musical y teatral, dividido en escenas.

Asimismo estuvo acompañada en todo momento de músico de orquesta, props en el escenario y un bailarín con quien tuvo un número de tango.