Revelan audio de los supuestos maltratos que Silvia Pinal habría sufrido antes de morir

La afamada artista mexicana murió el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años de edad. (CUARTOSCURO)

Silvia Pinal, artista mexicana considerada como la última gran diva del Cine de Oro nacional, habría sufrido supuestos maltratos semanas antes de morir.

De acuerdo con la información que expusieron Maxine Woodside y sus colaboradores en el programa radiofónico Todo Para La Mujer, una integrante del personal médico que atendió a la actriz en sus últimos días sería la presunta responsable.

Como prueba de ello, mostraron un audio donde supuestamente se escucha a la entonces enfermera de Silvia Pinal gritándole por las noches.

La artista perdió la vida tras sufrir varias complicaciones en su estado de salud, tales como una neumonía y una infección urinaria. (Credito: Cuartoscuro)

“Silencio. Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de a lado están durmiendo”, dice la supuesta enfermera.

Silvia Pinal respondió: “¿Ahora cómo me estás diciendo silencio a mí? ¿Ya, ya acabaste? Sí, señora. Ya usted es la directora, no sé. Yo tengo la idea”.

Y la enfermera continuó: “No, todavía no. Usted ya duérmanse porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando. Ya guarde silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor.”

Alejandra Guzmán aseguró que heredará la lujosa mansión de su madre, Silvia Pinal. (Infobae México / Jovany Pérez)

Hasta el momento, los descendientes de Silvia Pinal no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si son conscientes de la situación que habría vivido la Diva en sus últimos días o si tomaron medidas en contra de la presunta responsable por lo sucedido.

Caso de presunto maltrato contra Silvia Pinal causa indignación en redes sociales

El audio se viralizó en redes sociales y causó indignación entre los fans de la Diva mexicana.

“¿Y dónde estaban sus hijos? ¿Ahora la extrañan mucho? Vivían en la misma casa."

“Ya no sabe uno a quién contratar.”

“¿Por qué ninguno de sus familiares se quedaban con ella?"

El Palacio de Bellas Artes abrió las puertas para que el público mexicana pudiera despedirse de la actriz. (REUTERS/Henry Romero)

Cabe recordar que la musa de Diego Rivera y Luis Buñuel murió el 28 de noviembre a los 93 años de edad en un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información que compartieron los hijos de la actriz a diferentes medios de comunicación, Silvia Pinal fue internada de emergencia debido a que tenía la presión baja y había presentado una arritmia cardiaca.

El estado de salud de la actriz se agravó con el paso de los días, pues fue diagnosticada con una infección urinaria y se detectó que tenía un pulmón colapsado.