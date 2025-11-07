México

Quiénes y por qué han sido declaradas personas non gratas en México

La figura de persona non grata ha sido utilizada en distintos momentos recientes por congresos mexicanos y locales para expresar rechazo ante declaraciones o acciones de líderes extranjeros

Guardar
Quiénes y por qué han
Quiénes y por qué han sido declaradas personas non gratas en México. Fotos: Cuartoscuro - Redes Sociales

El debate sobre la figura de persona non grata volvió a escena tras la reciente propuesta en el Congreso de Perú de declarar bajo este estatus a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo. La Comisión de Relaciones Exteriores peruana aprobó la moción recientemente, sin embargo fue rechazada por el Estado mexicano, quien reiteró que la relación amistosa entre ambos países continua.

La figura de persona non grata ha sido utilizada en distintos momentos recientes por congresos mexicanos y locales para expresar rechazo ante declaraciones o acciones de líderes extranjeros.

En las últimas décadas, dependencias gubernamentales en México han recurrido a este mecanismo en respuesta a posturas públicas consideradas ofensivas o a hechos percibidos como una amenaza a la soberanía nacional; sin embargo, en diciembre de 2022, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) eliminó este estatus para quienes lo recibieron entre 2006 y 2018.

Personas non gratas, agrupadas por sexenio

Sexenio 2006–2012 (Felipe Calderón):

  • Valentina Cortés Torrida (España), por participación en el conflicto agrario de Texcoco y Atenco.
  • Cristina Valls Hernández (España), por opinar sobre la represión policial en Texcoco y Atenco.
  • Samantha Vietmar (Alemania), por difundir documentales políticos.
  • Mario Alberto Aguirre (Chile), arrestado tras disturbios en Atenco.
  • Valentina Palma Novo (Chile), por críticas a políticas indígenas.
  • Edgar Molina Gallego (Colombia), señalado por apoyar movimientos anarquistas.
  • Stephen Compton (Australia), involucrado en actividades políticas.
  • Miguel Ángel Beltrán Villegas (Colombia), relacionado con las FARC.
  • Asier Altuna y Floren Aoiz (España), vinculados al grupo vasco Sortu.
  • Leonilda Zurita Vargas (Bolivia), por opiniones sobre relaciones bolivianas.
  • Manu Chao (Francia/España), tras declarar sobre Atenco.
  • María Sostres (España), activista de derechos humanos.

Sexenio 2012–2018 (Enrique Peña Nieto):

  • Kim Hyong Gil (Corea del Norte), embajador.
  • Alfredo Bonnano (Italia), activista anarquista.
  • Juan Jesús Narváez Goñi y Iciar Alberdi Uranga (España), asociados a ETA.

Eliminación del estatus de persona non grata

Desde diciembre de 2022, SEGOB retiró este nombramiento, por su parte, el secretario Adán Augusto López Hernández argumentó que el gobierno garantizaba la libertad de expresión de los extranjeros y que esta figura había sido utilizada para sancionar opiniones políticas.

Así, todos los nombrados entre 2006 y 2018 quedaron exentos de esa condición, marcando un cambio en la política migratoria.

¿Qué implica ser una persona ‘non grata’?

El término persona non grata tiene su origen en el latín y se emplea en la diplomacia internacional para identificar a diplomáticos, representantes extranjeros u otras figuras cuyo comportamiento es rechazado por el Estado anfitrión.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas regula este procedimiento en su artículo 9, habilitando a cualquier país a declarar persona non grata a cualquier miembro de la misión diplomática extranjera, sin obligación de justificar la decisión.

En el ámbito formal, la declaración obliga al afectado a abandonar territorio nacional en un plazo breve y anula sus privilegios diplomáticos. En casos de figuras no diplomáticas o resoluciones simbólicas, prevalece el rechazo político y la notoriedad pública.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAdán Augusto LópezSREManu ChaoKim Hyong Gilmexico-noticias

Más Noticias

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Uno de sus principales operadores, identificado como “Camalaco”, fue detenido en Sinaloa

“Los Jordan”, el grupo afín

Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

La emblemática actriz ha sido confirmada para darle vida a la secretaria más popular del teatro musical

Itatí Cantoral es la nueva

Profepa dictamina reparación del daño ambiental en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda en Querétaro

En el marco del procedimiento, Profepa impuso a la compañía una multa administrativa de un millón 502 mil pesos y consiguió un acuerdo de reparación

Profepa dictamina reparación del daño

Trasladan al Reclusorio Norte al presunto agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum

Elementos de la Policía de Investigación son los encargados del traslado de Uriel “R”

Trasladan al Reclusorio Norte al

Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

El estreno de Luis Carlos Origel en el noticiero matutino de Foro TV no solo sorprendió a la audiencia, sino que también reavivó las especulaciones sobre su cercana relación con la conductora Andrea Legarreta

Supuesto novio de Andrea Legarreta
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Los Jordan”, el grupo afín

“Los Jordan”, el grupo afín a Los Chapitos que estaría encargado de difundir información falsa en redes sociales

Giran orden de aprehensión contra “El Botox” y “El Timbas”, presuntos homicidas de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Van por Fernando Farías Laguna: reactivan orden de aprehensión en su contra por presunto huachicol fiscal

Julio César Chávez explica cómo va el proceso legal de su hijo Junior por presuntos vínculos con el narcotráfico

Gobernadora de Aguascalientes asegura mejores condiciones en el Cereso varonil del estado tras riña

ENTRETENIMIENTO

Itatí Cantoral es la nueva

Itatí Cantoral es la nueva ‘Lupita’: ciudades y fechas para verla en Mentiras El Musical

Supuesto novio de Andrea Legarreta debuta como titular de importante noticiero: “Qué gusto me dio verlo”

¿Dejará Hoy? Andrea Legarreta revela que recibió propuesta para trabajar en España

Mientras Lalo Salazar estrena joven novia, su ex Laura Flores presume figura en revelador atuendo

Ya hay lugar y fecha de venta de boletos para la Stranger Things Experience

DEPORTES

Este es el gol de

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

Edson Álvarez cumple en Plzeň: Fenerbahçe suma en Europa League

Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

La respuesta de Keylor Navas a Larcamón previo al partido entre Cruz Azul y Pumas: “Estamos peleando todavía por el título”