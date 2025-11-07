Detienen a hombre con armas largas y munición en El Dorado, Sinaloa: portaba un chaleco antibalas con las siglas MF

Detenido durante patrullaje de la Marina en El Dorado, Sinaloa Crédito: X - @sspsinaloa1

El pasado miércoles 5 de noviembre la Secretaría de Marina llevó a cabo la detención de un hombre y el aseguramiento de armas, munición, blindaje corporal y un par de vehículos en el municipio de El Dorado, perteneciente al estado de Sinaloa.

Los hechos, según información oficial, forma parte de los resultados obtenidos por el grupo interinstitucional en el estado.

Según autoridades, los hechos ocurrieron de la siguiente forma:

Personal naval localizó un vehículo en estado de abandono durante un recorrido de vigilancia terrestre. Tras ampliar el operativo de reconocimiento, las autoridades procedieron a la detención de un civil y al aseguramiento de diversos objetos.

Según la información proporcionada, el hallazgo ocurrió cuando la patrulla identificó el automóvil sin ocupantes en un área determinada. Posteriormente, se realizó una revisión de la zona, lo que derivó en la aprehensión de una persona y el resguardo de pertenencias.

La persona detenida, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fue puesta a disposición de las instancias competentes para la integración de la carpeta de investigación.

Objetos asegurados en El Dorado, Sinaloa

Detenido durante patrullaje de la Marina en El Dorado, Sinaloa Crédito: X - @sspsinaloa1

2 armas largas tipo AR-15

2 armas largas tipo AK-47

19 cargadores de diferentes calibres (5.56 mm y 7.62 mm), incluyendo uno de disco

540 cartuchos útiles de diversos calibres

Chalecos tácticos y placas balísticas

Equipo de comunicación compuesto por radios, baterías y cargadores

Además, se aseguraron dos vehículos, una pickup marca Ford color negro y una SUV de la misma marca, la cual es de color blanco.

Detenido durante patrullaje de la Marina en El Dorado, Sinaloa Crédito: X - @sspsinaloa1

Sobre el detenido, el vehículo y el material bélico, autoridades informaron que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, destacando que ellos serán los encargados de realizar la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no dieron a conocer más detalles sobre los objetos asegurados ni la identidad del civil detenido, sin embargo, se reportó que no hubo incidencias mayores durante los hechos.

Además, destacó que dentro de los objetos asegurados se encontraba un chaleco con las siglas MF, las cuales son presuntamente relacionadas con el grupo delincuencial de “Los Mayos”, el cual es comandado por el Mayito Flaco.

También se encontraban tres gorras entre los objetos asegurados, una que dice “Locos 19″, otra que tiene grabada la bandera de México y una última que no puede identificarse bien en las imágenes compartidas por autoridades.

Por último, las instituciones reafirmaron su compromiso de mantener su participación en el fortalecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho, trabajando de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno.