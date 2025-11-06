México

Receta de avena estilo gansito, el desayuno ideal para reinventar tus mañanas

Esta versión de la tradicional avena trasnochada es ideal para un darse un gusto dulce

Esta preparación se ha vuelto popular en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda es bien sabido que la avena es uno de los mejores alimentos para comenzar el día y la llamada avena trasnochada suele ser una de las mejores opciones para un desayuno completo, saludable y reparador.

Y ahora, en redes sociales, circula una nueva versión de esta receta que sin duda es una opción más saludable para los amantes de lo dulce.

Se trata de la llamada avena estilo gansito la cual es una preparación casera de avena inspirada en el famoso pastelito mexicano gansito Marinela que consiste en preparar la avena de manera tradicional y agregarle ingredientes que imitan los sabores y características del Gansito, tales como mermelada de fresa, chocolate y crema (o algún sustituto de crema batida).

No se trata de un producto comercial, sino de una tendencia popular que se ha difundido en redes sociales y canales de cocina como una variante creativa y dulce para el desayuno o una merienda.

La mezcla busca reproducir el sabor y la textura del pastelito industrial en una versión tipo “overnight oats” o avena caliente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de avena estilo Gansito fácil de preparar

Ingredientes

  • 1 taza de avena (de preferencia, hojuelas)
  • 1 taza de leche (puede ser vegetal o animal)
  • 2 cucharadas de mermelada de fresa
  • 2 cucharadas de chocolate amargo o chips de chocolate
  • 2 cucharadas de crema batida o yogurt griego natural
  • 1 cucharadas de azúcar o endulzante al gusto (opcional)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • Coco rallado (opcional)

Preparación

  1. En una cacerola pequeña, incorporar la avena junto con la leche y el extracto de vainilla. Calentar a fuego medio y mover hasta que la avena absorba la mayor parte de la leche.
  2. Añadir azúcar o el endulzante seleccionado y mezclar hasta disolver. Cocinar hasta obtener la textura deseada.
  3. Retirar del fuego y porcionar la avena en un vaso o tazón.
  4. Colocar una capa de mermelada de fresa sobre la avena.
  5. Agregar la crema batida o el yogurt encima de la mermelada.
  6. Esparcir los trozos o chips de chocolate sobre la mezcla. Esperar unos minutos para que se funda ligeramente con el calor.
  7. Decorar con coco rallado si se desea. Servir caliente o dejar enfriar y refrigerar para consumir fría.
Esta receta busca imitar el sabor y la textura del pastelito Gansito en una versión de desayuno más saludable y casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de una avena estilo gansito

El perfil nutricional de una avena estilo gansito varía según las cantidades y los ingredientes elegidos, pero de forma aproximada por una porción (alrededor de 250-300 g) preparada con leche entera, mermelada, chocolate y crema batida puede contener:

  • Calorías: 320-400 kcal
  • Proteínas: 8-10 g
  • Grasas totales: 10-15 g
    • Grasas saturadas: 4-6 g
  • Carbohidratos: 50-60 g
    • Azúcares: 20-30 g
    • Fibra: 4-6 g
  • Sodio: 80-110 mg
  • Calcio: 200-250 mg

Es importante mencionar que a pesar de que parezca que esta avena tiene muchas calorías se trata de calorias que aportan nutrientes y, aunque sí puede tener mayor contenido de azúcar que otras preraciones de la avena, esta receta puede ser una mejor opción en caso de que tengas antojo de algo dulce.

También recuerda que el perfil nutricional y las calorías se puede modificar si se utiliza leche vegetal, yogurt en lugar de crema, o versiones light de mermelada y chocolate.

