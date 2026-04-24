Cruz Azul vs Necaxa: a qué hora y dónde ver a la Máquina en su regreso al Estadio Azteca

La reciente salida de Nicolás Larcamón mantiene en duda el momento anímico de los cementeros. (Jovani Pérez | Infobae México)

La Máquina de Cruz Azul se prepara para cerrar la fase regular del Torneo Clausura 2026 recibiendo a Necaxa, en un duelo de la jornada 17 de la Liga MX en el Estadio Azteca. Este partido definirá la posición de ambos equipos en la tabla y la forma en la que los locales enfrentarán la Liguilla.

Este encuentro será clave para aspirar a una mejor ubicación en la liguilla. Aunado a ello, para los aficionados representa el esperado regreso de los cementeros a su casa tradicional después de casi dos años, tras su último partido como local fuera del Azteca.

La Máquina quiere alejarse de los malos resultados de cara a la liguilla. (X@CruzAzul)

Un partido con bajas sensibles

El plantel, ahora dirigido por Joel Huiqui tras la repentina destitución de Nicolás Larcamón, llega con la misión de asegurar un mejor puesto y mantener su ventaja deportiva sobre los rivales que podría enfrentar en la siguiente etapa del torneo.

Del lado de Necaxa, aunque ha acumulado más derrotas que triunfos esta campaña, el equipo cuenta con jugadores que pueden marcar diferencia en cualquier momento.

El principal referente de los Rayos es Lorenzo Faravelli, quien fue fundamental en el vestidor cementero antes de salir del club. Lo acompañan el mediocampista ofensivo Javier Ruiz, que atraviesa un buen momento con varios goles en su cuenta, y Tomás Badaloni, un atacante que representa peligro real para la defensa celeste.

Los Rayos ya no tienen posibilidades de meterse a la fiesta grande. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo llegan los equipos?

Tras enfrentar recientemente a Querétaro en La Corregidora, Cruz Azul aprovecha la vuelta al Estadio Azteca. El regreso a este escenario histórico es especial para la afición y los jugadores, que no jugaban ahí como local desde hace casi dos años.

Necaxa, por su parte, ha tenido un torneo complicado, con más caídas que celebraciones, aunque mantiene futbolistas con experiencia capaces de inclinar la balanza en momentos decisivos. El desempeño destacado de Ruiz y la trayectoria de Faravelli exigen especial atención del cuerpo técnico de Cruz Azul en la planeación estratégica para este partido.

A qué hora y dónde ver el partido

El resultado de este enfrentamiento tendrá impacto directo en las posibilidades de ambos clubes en la Liga MX. Una victoria de Cruz Azul podría asegurarle un lugar privilegiado en la liguilla, lo que facilita cuadros favorables en la postemporada.

El duelo se transmitirá por Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium 26 de abril a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Azteca.

El Toro Fernández será una pieza fundamental para el equipo de Huiqui. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Lo que podría seguir

El cierre del torneo será determinante para el futuro de ambos equipos. Dependiendo del marcador, Cruz Azul podría consolidarse como candidato directo al título, mientras Necaxa se vería obligado a analizar ajustes en su plantel para la próxima temporada si queda fuera de la liguilla.

El tramo final de la fase regular definirá los cruces y oportunidades en la postemporada para ambas instituciones, mientras la afición espera con entusiasmo el desenlace que se vivirá nuevamente en el Azteca.