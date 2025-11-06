Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de noviembre

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa Pensión Bienestar es una de las iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México y está destinado a adultos mayores de 65 años.

Cada dos meses, los inscritos reciben un pago de 6 mil 200 pesos que se abona de forma directa en tarjetas proporcionadas por el Banco del Bienestar.

Este programa social busca garantizar que las personas en este rango de edad cuenten con una pensión constante, que les permita cubrir sus necesidades esenciales, favoreciendo su seguridad económica.

La Secretaría del Bienestar es responsable de la administración, distribución y supervisión de la Pensión Bienestar, así como de los procesos de registro, pagos y atención a los beneficiarios.

La Secretaría del Bienestar es un dependencia del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La información oficial del Gobierno de México indica que el depósito más reciente de este apoyo tuvo lugar en el mes de septiembre.

La entrega de los pagos se organiza en fechas escalonadas, según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario, con el propósito de optimizar la dispersión de recursos.

Por medio de sus canales de comunicación oficiales, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, publicó el cronograma para los pagos correspondientes a noviembre de 2025.

Se recuerda que los pagos se efectúan conforme a la inicial del apellido paterno de los beneficiarios. Se trata de la última dispersión de este programa social del año, la cual abarca los meses de noviembre y diciembre.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Como se mencionó anteriormente, los pagos ya comenzaron desde el pasado lunes 3 de noviembre para algunos beneficiarios y otros adultos mayores de 65; hasta el momento ya hay una lista de personas que ya han cobrado el apoyo bimestral de la Pensión Bienestar.

Esta es la letra de beneficiarios que han cobrado el pago de noviembre de la Pensión Bienestar 2025

Como se mencionó anteriormente, los pagos de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre ya se hicieron a algunos beneficiarios y hasta este jueves 6 del presente mes, estos son los adultos mayores de 65 años de edad que ya han cobrado el programa social.

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

Por lo tanto, y hasta el momento, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que ya han cobrado este apoyo económico de 6 mil 200 pesos son las personas cuya primera letra del apellido paterno comienza con la letra A hasta la C.

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Los pagos continuarán este viernes 7 de noviembre con los beneficiarios cuya primera letra del apellido comience con la letra D, E y F.