Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos la primera semana de noviembre

Las beneficiarias reciben un total de 3 mil pesos bimestrales. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsada por el Gobierno de México con el propósito de brindar apoyo a mujeres adultas mayores en todo el país.

Este programa está destinado a mujeres de 60 a 64 años, consolidándose como un beneficio de carácter universal para quienes se encuentran en ese grupo etario.

Las beneficiarias obtienen 3 mil pesos cada dos meses, a través de depósitos que se realizan en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Originalmente, la pensión incluía únicamente a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ampliar la cobertura para integrar a quienes tienen desde 60 años.

Los pagos arrancaron el pasado lunes 3 de noviembre. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde agosto, mujeres entre 60 y 62 años, junto con aquellas que acaban de cumplir 63 o 64, pueden inscribirse en los módulos habilitados para el registro.

La implementación del programa está a cargo de la Secretaría del Bienestar, responsable de los procedimientos de inscripción, pagos y demás trámites.

Ariadna Montiel, titular de esta secretaría del Gobierno de México, reportó que en noviembre se realiza el pago correspondiente al sexto bimestre.

Ariadna Montiel detalla el proceso del pago. Crédito: Gobierno de México

Los depósitos se efectúan según un calendario organizado por la letra inicial del apellido paterno de las beneficiarias, abarcando los meses de noviembre y diciembre.

Beneficiarias de este programa social se preguntan quiénes serán las primeras que recibirán el pago de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

De acuerdo con lo notificado por la Secretaría del Bienestar ya hay una lista de adultas mayores que serán las primeras en recibir el depósito.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 recibirán el pago la primera semana de noviembre (lunes 3 al viernes 7)?

Las beneficiarios que recibirán el pago del lunes 3 al viernes 7 de noviembre de la Pensión Bienestar este 2025 serán los siguientes:

Letras | Día | Noviembre

A Lunes 3

B Martes 4

C Miércoles 5

C Jueves 6

D, E, F Viernes 7

Por ello, aquellos beneficiarios cuya primera letra del apellido paterno comience de la A hasta la F serán los primeros en recibir el depósito de 3 mil pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Este es el calendario oficial de la Pensión Bienestar de este mes de noviembre de 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Es importante estar al pendiente de la Secretaría del Bienestar en caso de que exista algún retraso por los pagos de este programa social.

Los pagos continuarán el lunes 10 de noviembre con la letra G, de acuerdo con el calendario de la Pensión del Bienestar.