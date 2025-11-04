México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: calendario oficial de pagos de noviembre

El último depósito del año comenzó a distribuirse desde el pasado lunes 3 de noviembre

La Pensión Mujeres Bienestar comenzó a distribuir a las beneficiarias el sexto pago en lo que va del año correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, y como es costumbre al entrega de los recursos se realizará de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Cabe recordar que el programa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 va dirigido a adultas mayores de 60 a 64 años de edad y entrega recurso económico de 3 mil pesos de forma bimestral, mismo que se puede cobrar de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Además, al cumplir 65 años de edad, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos de forma bimestral.

Calendario oficial de pagos de noviembre de la Pensión Mujeres Bienestar

La distribución de pagos inició desde el lunes pasado (3 de noviembre) y terminará el próximo jueves 27 de noviembre.

  • Letra A | lunes 3 de noviembre
  • Letra B | martes 4 de noviembre
  • Letra C | miércoles 5 de noviembre
  • Letra C | jueves 6 de noviembre
  • Letra D, E, F | viernes 7 de noviembre
  • Letra G | lunes 10 de noviembre
  • Letra G | martes 11 de noviembre
  • Letra H, I, J, K | miércoles 12 de noviembre
  • Letra L | jueves 13 de noviembre
  • Letra M | viernes 14 de noviembre
  • Letra M | martes 18 de noviembre
  • Letra N, Ñ, O | miércoles 19 de noviembre
  • Letra P, Q | jueves 20 de noviembre
  • Letra R | viernes 21 de noviembre
  • Letra R | lunes 24 de noviembre
  • Letra S | martes 25 de noviembre
  • Letra T, U, V | miércoles 26 de noviembre
  • Letra W, X, Y, Z | jueves 27 de noviembre

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración sobre la pensión, está a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64 y los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para saber si el pago de la Pensión Mujeres Bienestar ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura.

Además, las beneficiarias también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco Bienestar, ingresar su tarjeta y ahí consultar su saldo. Sin embargo, para conocer la fecha exacta del depósito, se puede consultar el calendario oficial.

