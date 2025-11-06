No sólo en México, Morrissey cancela su gira en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia por ‘agotamiento extremo’

La cancelación total de la gira latinoamericana de Morrissey afecta a miles de seguidores en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia (Cortesía: Ocesa)

El anuncio de la cancelación total de la gira latinoamericana de Morrissey ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes ven frustradas nuevamente sus expectativas de presenciar al exlíder de The Smiths en vivo.

La noticia, difundida este 5 de noviembre a través de comunicados en redes sociales, confirmó que los conciertos previstos en Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia no se realizarán, debido a un cuadro de agotamiento extremo que afecta al cantante británico.

La suspensión de la gira fue comunicada oficialmente mediante mensajes en los que se informó: “Por motivos de agotamiento extremo, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo”. Las promotoras locales enfatizaron que la decisión es completamente ajena a la producción en cada país.

El agotamiento extremo de Morrissey obliga a suspender todos los conciertos previstos en Latinoamérica, según comunicados oficiales (Archivo)

Este anuncio se produce pocos días después de que Morrissey cancelara sus presentaciones en México, lo que ha incrementado la molestia y desilusión entre sus seguidores, quienes han manifestado su inconformidad en redes sociales. En el caso de Chile, la cancelación representa el décimo concierto suspendido por el artista en ese país.

El episodio más reciente de cancelaciones en México ocurrió el 31 de octubre, cuando Morrissey, a pocas horas de subir al escenario del Palacio de los Deportes en Ciudad de México, informó que no se presentaría, también por motivos de salud.

Ese mismo día, la promotora Ocesa emitió un comunicado confirmando la cancelación de los conciertos programados para el 31 de octubre en la capital mexicana y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

El concierto de Morrissey en Chile estaba programado a llevarse a cabo el 16 de noviembre (IG)

El texto oficial detalló: “Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo”.

En cuanto a la devolución de entradas, los organizadores precisaron que quienes adquirieron boletos en línea recibirán el reembolso de manera automática en la tarjeta utilizada para la compra. Para quienes compraron sus entradas en puntos de venta de Ticketmaster, el reembolso podrá solicitarse a partir del siete de noviembre en el mismo lugar donde se realizó la adquisición.

La incertidumbre en torno a la gira de Morrissey en Latinoamérica se había intensificado desde mediados de septiembre, cuando el cantante canceló conciertos en Estados Unidos alegando una “amenaza creíble” contra su vida.

Esta situación surgió tras la detención de Noah Castellano, residente de Ottawa, quien fue arrestado por publicar amenazas abiertas contra el artista a través de la aplicación Blue Sky.

La reciente cancelación de conciertos en México incrementa la frustración y desilusión entre los fanáticos de Morrissey (Jovani Pérez / Infobae México)

Estos hechos, sumados a la reputación de Morrissey por cancelar presentaciones, especialmente en México, alimentaron las dudas sobre la viabilidad de la gira NUDE en la región.

Los seguidores mexicanos han experimentado repetidas cancelaciones a lo largo de los años. En enero del año pasado, Morrissey anunció mediante un comunicado que permanecería en Zúrich debido a un agotamiento físico que le impedía cumplir con sus compromisos, lo que llevó a posponer el espectáculo previsto para el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes, parte de una serie de conciertos conmemorativos por sus cuarenta años de carrera.

Además, el 10 de septiembre de 2023, los fanáticos que ya contaban con boletos para el mismo recinto vieron cancelado el show, sumando otro episodio a la lista de desencuentros.

Este patrón de incidentes no es reciente en la trayectoria del intérprete. En 2013, Morrissey también pospuso su participación en el festival Vive Latino. No obstante, el público mexicano aún recuerda su presentación en 2011 en El Plaza Condesa, una de las pocas ocasiones en que el artista cumplió con su cita en el país.