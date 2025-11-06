México

Miel y ajo: la dupla natural con efectos sobre la salud que maravilla a los expertos

Opciones naturales ganan terreno entre quienes buscan alternativas para el cuidado personal y la mejora de la calidad de vida

Frasco de miel con ajo:
Frasco de miel con ajo: una combinación natural utilizada tradicionalmente por sus beneficios medicinales y propiedades curativas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de la miel y el ajo como aliados para mejorar la salud ha despertado interés dentro de las tendencias actuales y más allá de la cocina tradicional.

Aunque la combinación puede parecer inusual por el contraste entre el dulzor de la miel y el sabor agrio e intenso del ajo, su integración en la dieta diaria ofrece una serie de beneficios que van desde el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta la mejora en la digestión.

La miel, fusionada con otros
La miel, fusionada con otros ingredientes, además de tener un gran sabor, favorece muchos sectores de la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo puede beneficiar mi salud la combinación de la miel con el ajo

Uno de los aspectos más destacados es su capacidad para actuar como un escudo natural contra infecciones. Ambos poseen propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. El ajo, en particular, contiene compuestos azufrados que resultan eficaces frente a bacterias como la Salmonella y la Streptococcus. Por su parte, la miel funciona como un antiséptico natural.

Al combinarse estos ingredientes, pueden contribuir a reforzar el sistema inmune y acelerar la recuperación ante enfermedades comunes como la gripe y los resfriados. Es así que esta sinergia se convierte en una opción valiosa para aquellos que buscan alternativas naturales en el combate de diversos malestares.

La miel y el ajo
La miel y el ajo benefician enormemente los sistemas cardiovascular, inmune y digestivo. Crédito: Archivo Infobae

Este impacto positivo se extiende también al ámbito cardiovascular. Consumirlos puede favorecer la salud del corazón, ya que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a reducir tanto la presión arterial como los niveles de colesterol LDL, habitualmente reconocido bajo el nombre de “colesterol malo”.

Beneficios en el sistema digestivo

De igual manera, el ajo cuenta con una poderosa capacidad antiinflamatoria. Al fusionarse con la miel, aporta un efecto calmante cuyo resultado puede contribuir a disminuir la inflamación crónica en el organismo. Esta propiedad resulta útil para aliviar molestias y favorecer el bienestar de manera general, especialmente en personas que padecen afecciones inflamatorias habituales.

El ajo destaca por su
El ajo destaca por su producción de bacterias antinflamatorias saludables para el cuerpo en el proceso intestinal. Crédito: Archivo Infobae

A su vez, la inclusión de miel y ajo en la dieta puede ayudar a la digestión, reducir la hinchazón y mantener el equilibrio de la microbiota intestinal. En este sentido, el consumo del ajo estimula la producción de enzimas digestivas y promueve el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas. De esta manera, quienes buscan mejorar su salud digestiva encuentran en esta combinación una alternativa natural y accesible.

La incorporación de estos productos en la dieta cotidiana ofrece una alternativa sencilla para quienes buscan aprovechar al máximo todas sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, cardiovasculares y digestivas, aportando así un remedio clásico a las prácticas modernas de bienestar.

