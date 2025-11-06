México

Metrobús CDMX: estaciones sin servicio en esta última hora del 6 de noviembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

De igual forma, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estaciones sin servicio y retrasos hoy jueves

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Xola

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

El servicio del Metrobús fue
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Hígado graso: esta es la eficaz hierba que puede ayudarte a evitar la cirrosis hepática y sus incomodos síntomas

Este importante órgano es el encargado de funciones como la desintoxicación, el metabolismo de las grasas y la regulación de sustancias químicas en la sangre

Hígado graso: esta es la

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Quién es el cuarto eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Sergio Mayer Mori, capataz de la semana, deberá elegir a un nominado, sacarlo de la placa y poner a otro granjero en su lugar

Quién es el cuarto eliminado

Resultados Tris 5 de noviembre 2025: ganadores de todos los sorteos

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Tris 5 de noviembre

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

¡Navidad con Snoopy! Cuándo y

¡Navidad con Snoopy! Cuándo y dónde ver el encendido de árbol temático de Peanuts en CDMX

La Granja VIP en vivo hoy 6 de noviembre: ellos son los nominados de la semana

Así es como Inés Gómez Mont habría logrado mantener su vida de lujo en EEUU

Internautas reaccionan a la canción “Malagradecido” de Carolina Ross y la relacionan con Christian Nodal

“El Patrón” rompe el silencio en La Granja VIP sobre la demanda que enfrentó por una expareja

DEPORTES

Exboxeador Julio César Chávez habla

Exboxeador Julio César Chávez habla de la violencia que se vive en Sinaloa

Julio César Chávez asegura que El Mayo, El Chapo, Iván Archivaldo y Mayito Flaco son “buenas personas”

Julio César Chávez admite que su hijo accedió a golpear a una persona por presión del Cártel de Sinaloa

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17