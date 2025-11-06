Lucero y Lucerito Mijares dedican tristes mensajes ante la muerte de la ‘niña’ de José Ron

Lucero Hogaza y su hija Lucero Mijares expresan su solidaridad con José Ron tras la pérdida de su querida mascota Kiara (Foto: Captura de YouTube/Lucero)

La conmoción por la pérdida de Kiara, la perrita de José Ron, ha unido en el duelo a figuras del espectáculo mexicano como Lucero Hogaza y su hija Lucero Mijares, quienes han expresado públicamente su pesar ante la noticia.

Ambas artistas, madre e hija, recurrieron a sus redes sociales para despedirse de la mascota, a la que consideraban un ser querido cercano, y manifestaron su solidaridad con el actor.

La intérprete de Veleta compartió en la publicación de Instagram de José Ron un mensaje en el que recordó los momentos compartidos con la perrita y destacó el vínculo especial que unía al actor con su mascota.

“Tristeza en el corazón de todos quienes conocimos a Kiara. Ella la cosita más hermosa, solo le faltaba hablar y no le hacía falta… y ese amor que se han tenido los dos es algo que no se explica con palabras. Siento tanto tu pérdida Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti”, escribió Lucero Hogaza, subrayando la profundidad del lazo afectivo entre José Ron y su perrita.

Lucero Mijares comparte una fotografía abrazando a Kiara y dedica palabras de despedida a la mascota de José Ron en Instagram (IG)

Por su parte, Lucero Mijares también se sumó a las muestras de afecto y apoyo. A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante publicó una fotografía en la que aparece abrazando a Kiara, acompañada de un mensaje de despedida: “Kiara, cuánto te extrañaremos. Sé muy feliz como siempre”.

Esta imagen fue compartida posteriormente por José Ron en sus historias, como agradecimiento a las muestras de cariño recibidas.

El emotivo mensaje de Lucero Hogaza destaca el profundo vínculo entre José Ron y su perrita Kiara, símbolo de amor incondicional (IG)

La noticia del fallecimiento de Kiara se difundió el 3 de noviembre, cuando José Ron comunicó a sus seguidores el doloroso momento que atravesaba. En un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor expresó:

“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme. Nuestra conexión era única”. El mensaje estuvo acompañado de un video que reflejaba la cercanía y el afecto entre ambos.

En esa misma publicación, José Ron añadió: “No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante. Gracias por tanto. Te amo”. Hasta el momento, el actor, protagonista de ‘La desalmada’, no ha dado a conocer las causas del fallecimiento de Kiara, quien tenía ocho años.

El actor José Ron recuerda a Kiara como su adoración y compañera incondicional en un mensaje lleno de amor y gratitud (IG)

A pesar de ello, las muestras de apoyo y solidaridad no han cesado, tanto de colegas del medio artístico como de seguidores en redes sociales, quienes han lamentado la partida de la mascota y han acompañado a José Ron en su duelo.