México

Lalo Salazar estrena novia joven tras romper con Laura Flores, redes explotan en críticas: “Muy guapa su hija”

El periodista se dejó ver romántico con una mujer y desató un intenso debate entre quienes lo señalan por “cambiar de página” tan rápido y los que creen que “es libre de hacer su vida”

Lalo Salazar estrena novia joven
Lalo Salazar estrena novia joven tras romper con Laura Flores y redes explotan en críticas.

A sólo unos meses de su mediática ruptura con Laura Flores, el periodista Lalo Salazar vuelve a estar en boca de todos luego de ser captado muy cariñoso con una misteriosa mujer en un bar de la Ciudad de México.

Las imágenes exclusivas, difundidas por De Primera Mano, mostraron al comunicador disfrutando la noche, compartiendo abrazos y besos, antes de notar la presencia de la prensa y tomar la decisión de marcharse acompañado de su nueva pareja.

La noticia no tardó en provocar revuelo y una tormenta de comentarios en redes sociales. Especialmente porque mucho usuarios señalaron el contraste entre la nueva pareja del periodista y la conocida actriz, haciendo énfasis en la juventud de la acompañante.

“Está mujer es más joven y tal vez siente más química con ella”, “Más joven”, “Esta señorita sí se ve joven”, “Muy guapa su hija”, ironizaron en redes, mientras otros se congratularon por la soltería de Flores: “De lo que se libró Laura Flores”, “Felicidades Laurita mereces libertad no narcisistas en tu vida, eres y serás siempre una reina”.

(IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)
La polémica se amplificó por el pasado reciente de Salazar. Recordemos que la relación con Laura Flores fue corta, pero estuvo llena de reflectores y terminó abruptamente tras sólo unos meses de romance.

En entrevista para Venga la alegría, el periodista fue abordado sobre la separación: “Se acabó, pero la quiero mucho, aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona y una gran profesional; cuando se acaba, uno se pone triste, pero estoy seguro que le va a ir muy bien”.

También rechazó categóricamente las versiones que sugerían una ruptura violenta: “Los dos llegamos a un acuerdo; pero sí decirle a Laurita que aprendí mucho con ella”.

Lalo Salazar es captado con
Lalo Salazar es captado con su nuevo romance. (Captura: De Primera Mano)

Los internautas han manifestado opiniones divididas sobre el nuevo rumbo sentimental de Lalo Salazar. Algunos lo han catalogado de “egoísta” y “cobarde” por lo que consideran un cambio abrupto de actitud, reprochando que antes acompañaba en público a Flores “hasta en las alfombras rojas” y ahora “se guarda con gorra”.

Otros, en cambio, han defendido su derecho a rehacer su vida, asegurando que si su relación terminó, “pues felicidades”. “El hombre es libre... puede hacer su vida... si no se pudo con Laurita no pasa nada” o “Tiene derecho a andar con quien quiera”, fueron otras opiniones.

Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, también se pronunció: “¿Cómo se va de antro con una gorra? Ya tenemos 60 años Eduardo, que no sea fachoso. Está bien, que viva el amor, aparte no hizo nada malo, no vendió los órganos de nadie, ni vendió fentanilo afuera de un kínder, nada más anda con otra persona”.

