Hermana de Lola Cortés se lanza contra Omahi y asegura que en La Granja VIP tratan mal a la cantante: “Da coraje”

Lola vive momentos intensos tras ser nominada por Omahi, mientras Laura Cortés pide apoyo del público y critica el trato que ha recibido su hermana dentro del reality

La nominación de Lola Cortés
La nominación de Lola Cortés en 'La granja VIP' genera sorpresa entre los seguidores del reality show (La Granja VIP)

La controversia en torno a ‘La granja VIP’ se intensificó tras las declaraciones de Laura Cortés, quien expresó su inconformidad por el trato que ha recibido su hermana, Lola Cortés, dentro del reality.

La actriz y cantante, reconocida por su trayectoria en el teatro musical, fue nominada recientemente, lo que generó sorpresa entre los seguidores del programa, ya que se le percibe como una de las participantes más dedicadas y menos conflictivas.

La nominación de Lola Cortés se produjo como parte del “legado” de Omahi, el tercer eliminado de la competencia. Un día después de abandonar el programa, Omahi explicó que su decisión de nominar a Cortés respondía a que “ella necesitaba” esa experiencia, argumentando que, al sentirse en riesgo de salir, podría reflexionar sobre su deseo de permanecer en el reality.

Laura Cortés critica el trato
Laura Cortés critica el trato recibido por su hermana Lolita dentro del programa y pide apoyo al público (IG)

La propia Lola reconoció que anticipaba esta nominación, ya que en rondas previas ella había votado por Omahi. “Es una persona que me conoce muy bien y sus palabras lo dijeron todo. Amo todo lo que hacemos. Me encanta”, expresó la artista.

En medio de la polémica, Laura Cortés hizo un llamado al público para que respalde a su hermana y evite su salida del programa. Durante un encuentro con la prensa, manifestó su molestia por la actitud de algunos participantes, en particular la de Omahi, a quien criticó por nominar a una de las concursantes más activas.

“Ver que están hablando mal de ella los mismos compañeros a los que ella les está entregando todo su corazón, pues sí da coraje. O sea, el señor ese influencer que la nominó, además de que no hacía nada, ¿cómo se atreve?, todavía nomina a una de las que más hace por todos”, declaró Laura Cortés.

Omahi justifica su nominación a
Omahi justifica su nominación a Lolita Cortés como una oportunidad de reflexión para la artista (Captura de pantalla TikTok)

La cantante también abordó los comentarios de su hermana sobre su deseo de abandonar el reality, atribuyéndolos a un momento de tensión. Según Laura, “el que ella, en un momento de caos como lo han tenido todo mundo, de repente diga: ‘ay ya me quiero salir’ (no quiere decir que quiera irse). Lola es muy comprometida y se quiere quedar, así que voten por ella, por favor, se los suplico. Es maravillosa”.

Además, confesó que extraña profundamente a Lola y que incluso ha experimentado una especie de “síndrome de abstinencia”, aunque aseguró que continuará apoyándola hasta el final de la competencia.

Lolita Cortés reconoce que anticipaba
Lolita Cortés reconoce que anticipaba su nominación debido a sus votos previos contra Omahi en el reality (La Granja VIP)

En la cuarta semana de ‘La granja VIP’, los nominados confirmados hasta el momento son Lola Cortés y Alberto del Río ‘el Patrón’. Está previsto que este 5 de noviembre se lleve a cabo la ‘Asamblea’, en la que los participantes elegirán a dos concursantes más para sumarse a la placa de nominados.

De acuerdo con especulaciones difundidas en redes sociales, los próximos en ser nominados podrían ser Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

