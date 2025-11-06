Doris Jocelyn rinde homenaje a Michael Jackson con “Thriller” e incluye por primera vez a sus hijos en un video

La influencer compartió su pasión por el arte visual y la música junto a su pareja y sus hijos. (TikTok / @dorisjocelyn)

Han pasado más de cuatro décadas desde que “Thriller” de Michael Jackson revolucionó la música y el entretenimiento, y su legado continúa inspirando nuevas generaciones. Este Halloween, la reconocida creadora mexicana Doris Jocelyn sorprendió en redes sociales con una producción artística inspirada en el clásico del “Rey del Pop”, en la que no solo mostró su habilidad en el maquillaje y las transiciones, sino que también presentó por primera vez a sus hijos, lo que conmovió a miles de seguidores.

Doris, quien se ha ganado el reconocimiento mundial por su creatividad y precisión en cada transformación, decidió rendir homenaje al icónico video de “Thriller” con un toque familiar. Aunque siempre ha sido muy reservada respecto a su vida personal y ha preferido mantener la identidad de sus hijos lejos de los reflectores, esta vez rompió su propia regla para compartir un momento especial con ellos y su pareja, Rubén Hidalgo.

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia, la influencer aparece caracterizada como uno de los personajes del legendario videoclip de Jackson, acompañada por su pareja y sus pequeños, quienes lucen atuendos rojos similares a los del artista estadounidense, además de maquillajes inspirados en zombis. La sincronización, los efectos visuales y el ritmo con el que bailan en familia fueron suficientes para conquistar a los espectadores en TikTok y otras plataformas digitales.

La artista digital homenajeó a Michael Jackson mostrando por primera vez a sus hijos en una emotiva coreografía. (TikTok / @dorisjocelyn)

Los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de usuarios elogiaron el talento y la dedicación de Doris Jocelyn, destacando la armonía que transmite su familia. “No solo es arte, también es amor familiar”, comentó una seguidora. Otros resaltaron la participación de los niños, quienes demostraron gran desenvoltura frente a la cámara, al igual que el apoyo incondicional de su pareja, quien ha acompañado a la artista en gran parte de su trayectoria profesional.

Además de su creatividad, Doris Jocelyn ha consolidado su carrera como una de las influencers más influyentes de Latinoamérica. Su talento ha sido reconocido con premios como TikTok del Año y Mejor Creativa en los TikTok Awards 2025, además de haber sido galardonada como Best Engager en los Eliot Awards 2024.

A pesar de su popularidad, la artista mexicana ha sido firme en mantener su vida personal en privado. Se sabe que lleva nueve años de relación con Rubén Hidalgo, con quien tiene dos hijos —una niña y un niño— a quienes menciona ocasionalmente como Rosina y Santana. En esta ocasión, decidió incluirlos en una de sus producciones más memorables, reflejando la unión y complicidad que existe en su hogar.

El video viral de la tiktoker mexicana rindió homenaje al hacer el trend del Rey del Pop. Crédito: TikTok / @dorisjocelyn

El video, que ya supera millones de visualizaciones, se ha convertido en un homenaje moderno al legado de Michael Jackson y en una muestra del poder del arte familiar. Con esta pieza, Doris Jocelyn reafirma su posición como una de las creadoras mexicanas más talentosas y queridas en el mundo digital.