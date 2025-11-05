Sheinbaum no cambiará su seguridad pese a ser víctima de acoso en plena calle

Luego de que el pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso mientras caminaba en calles aledañas a Palacio Nacional, la mandataria aseguró que no tiene pensado cambiar o fortalecer su seguridad.
Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que no cambiaría su forma de ser y que no podía estar lejos de la gente.
“Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido, si hay algún riesgo, obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros”, señaló Sheinbaum.
Información en desarrollo...