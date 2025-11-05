México

Sheinbaum no cambiará su seguridad pese a ser víctima de acoso en plena calle

El pasado martes, un sujeto se acosó a la mandataria nacional mientras caminaba en calles del Centro Histórico

Guardar
Uriel "N", hombre que habría
Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

Luego de que el pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso mientras caminaba en calles aledañas a Palacio Nacional, la mandataria aseguró que no tiene pensado cambiar o fortalecer su seguridad.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum dijo que no cambiaría su forma de ser y que no podía estar lejos de la gente.

“Eso sería negar de dónde venimos y cómo somos, y hasta ahora nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente, aislarse, estar en una camioneta todo el día, no tenemos ningún riesgo conocido, si hay algún riesgo, obviamente nos lo informa el Gabinete de Seguridad, pero no hay ningún riesgo contra nosotros”, señaló Sheinbaum.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumacosoPalacio NacionalLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Sergio Goyri desata polémica por no admitir que no puede costear la boda que desea su prometida

Siete años después de haberle entregado el anillo de compromiso a la empresaria Lupita Arreola, los planes siguen sin avanzar

Sergio Goyri desata polémica por

Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: este es su estado de salud

El conductor fue intervenido quirúrgicamente por una acumulación de líquido en la cadera

Hospitalizan de emergencia a Ernesto

Sheinbaum ya denunció acoso sexual en su contra, alista iniciativa para que sea delito penal: “Debe haber respeto hacia la mujer”

La presidenta explicó por qué se fue caminando hacia la SEP y condenó la publicación de las fotos de la agresión en su contra

Sheinbaum ya denunció acoso sexual

Robo o extravío de la Tarjeta del Bienestar: cómo reportarla y solicitar una nueva paso a paso

El Banco del Bienestar ofrece un proceso sencillo para bloquearla y tramitar una reposición sin perder tu dinero

Robo o extravío de la

“Ese es el México sobre el que caminamos todos los día”: Ceci Flores sobre el acoso de Sheinbaum

Uriel “N” fue arrestado tras intentar agredir a la jefa del Ejecutivo federal

“Ese es el México sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arrestan a menor de edad

Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

Quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y por qué su red criminal conecta al CJNG con el crimen de Carlos Manzo

Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas y pide refuerzo de seguridad en el municipio

La Operativa Barredora se adjudica ataque contra policías de Puebla que dejó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Sergio Goyri desata polémica por

Sergio Goyri desata polémica por no admitir que no puede costear la boda que desea su prometida

Hospitalizan de emergencia a Ernesto Chavana: este es su estado de salud

¿Ser de Iztapalapa impulsó o frenó a Roberto Duarte en su carrera actoral? Esto dijo

Gloria Trevi aplaude la valentía de Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil: “Mexicanas como tú inspiran”

“Es del niño”: Maribel Guardia deja en manos de su nieto el destino de la casa incendiada de Julián Figueroa en Veracruz

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

México vs Costa de Marfil: dónde y cuándo ver el partido de la Sub-17

Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

David Faitelson confirma que Mauricio Ymay llega a TUDN: este fue el mensaje que dedicó al ex reportero de ESPN

Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025