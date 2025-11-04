México

Acosan a Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico | Video

El video se ha viralizado en redes sociales causando indignación y cuestionamientos sobre la seguridad de la presidenta

Crédito: Redes Sociales

La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, un video donde se aprecia como un hombre acosa a la presidenta Claudia Sheinbaum en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se ha viralizado en redes sociales.

Esta situación sucedió cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la mandataria se encontraba saludando a la ciudadanía y tomándose algunas fotos cuando el hombre se acerca.

En la grabación se aprecia como el sujeto intenta besar en el cuello a la presidenta y al mismo tiempo la abraza por la espalda, haciendo contacto físico en todo momento.

Se escucha a una mujer alertando sobre la situación, por lo que, al parecer, personal de seguridad de la presidenta lo separa, pero resalta la insistencia del hombre.

Sheinbaum toma distancia cuando el hombre intenta abrazarla de nuevo, ya con intervención de un hombre de traje, lo comienzan a alejar al tiempo que la presidenta le dice: “Nos tomamos la foto, no te preocupes”.

Información en desarrollo...

Claudia SheinbaumAcosoCentro HistóricoMéxicomexico-noticias

