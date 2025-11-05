Sheinbaum ya denunció acoso sexual en su contra, alista iniciativa para que sea delito penal: “Debe haber respeto hacia la mujer”

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó esta mañana entorno a la situación de acoso sexual que sufrió ayer, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en su trayecto de Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En conferencia mañanera, la mandataria informó que ya presentó la denuncia correspondiente por acoso sexual y resaltó que su agresor continúa detenido.
Información en desarrollo...
Sheinbaum no cambiará su seguridad pese a ser víctima de acoso en plena calle
El pasado martes, un sujeto se acosó a la mandataria nacional mientras caminaba en calles del Centro Histórico
“Ese es el México sobre el que caminamos todos los día”: Ceci Flores sobre el acoso de Sheinbaum
Uriel “N” fue arrestado tras intentar agredir a la jefa del Ejecutivo federal
