México

Sheinbaum ya denunció acoso sexual en su contra, alista iniciativa para que sea delito penal: “Debe haber respeto hacia la mujer”

La presidenta explicó por qué se fue caminando hacia la SEP y condenó la publicación de las fotos de la agresión en su contra

Sheinbaum informó que su agresor
Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó esta mañana entorno a la situación de acoso sexual que sufrió ayer, cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en su trayecto de Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En conferencia mañanera, la mandataria informó que ya presentó la denuncia correspondiente por acoso sexual y resaltó que su agresor continúa detenido.

Información en desarrollo...

