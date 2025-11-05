México

“Es un ejemplo”: Claudia Sheinbaum apoya a Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil

La presidenta de México aplaudió la manera en que la representante mexicana en Miss Universo reaccionó a la agresión y defendió sus derechos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó su apoyo a la representante mexicana en Miss Universo, Fátima Bosch.

Esto luego de que Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo del certamen de belleza, la insultó en un evento privado que se llevó a cabo en Tailandia, donde estaban representantes de todo el mundo, incluida la Miss Universo actual, Victoria Kjaer.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión, muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, dijo en La Mañanera del 5 de noviembre.

La mandataria hizo referencia a una frase mexicana que, hasta hace unos años, era muy popular en los hogares mexicanos.

“Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres: ‘Calladita te ves más bonita’. Bueno, no sé si a alguien de aquí se lo dijeron, pero a mí sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia", comentó.

Claudia Sheinbaum concluyó con un reconocimiento a la representante mexicana por su reacción en defensa de sus derechos.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña”, concluyó.

Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil tras insultar a Fátima Bosch

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo, dio a conocer que se tomarán acciones legales y corporativas en contra de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras insultar públicamente a Fátima Bosch en Tailandia.

Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, anunció acciones corporativas y legales contra Nawat Itsaragrisil tras insultar a la mexicana Fátima Bosch. (Instagram: Miss Universe)

“No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados (...) Ninguna jamás debe permitir que hechos como estos les sucedan en la vida, así provengan de quien sea porque nadie es más que el otro”, remarcó.

Hasta el momento, se desconoce cuáles son las medidas que se tomarán contra Nawat Itsaragrisil, pero se sabe que Fátima Bosch continuará en el certamen de belleza.

Fue la propia modelo mexicana quien dio a conocer su decisión en un encuentro con medios.

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje. Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca y nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad”, dijo.

